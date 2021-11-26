Около 4 тыс. семей переселенцев в 2022 году получат жилье – Шмыгаль

Об этом 26 ноября во время рабочей поездки в Луганскую область сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, написала пресс-служба Кабмина.

"Почти 4 тыс. семей в следующем году должны быть обеспечены жильем за счет государства. Кроме того, уже в конце этого года должна приступить к работе "Украинская финансовая жилищная компания", которая призвана аккумулировать средства и обеспечить по лизинговым схемам жилье для бюджетников, в том числе внутренне перемещенных лиц: учителей, врачей, военных", – отметил премьер.

По его словам, для этого Украина привлечет около 20 млрд грн под государственные гарантии.

12% внутренне перемещенных лиц в Украине имеют собственное жилье. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила 17 ноября.

Она отметила, что для обеспечения жильем всех переселенцев "бюджета страны не хватит".