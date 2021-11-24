Девять областей Украины получат 1,8 млрд грн на восстановление инфраструктуры

Более 1,8 млрд грн направят на восстановление инфраструктуры восточных областей и регионов, где проживает значительное количество переселенцев из ОРДЛО.

"Эта субвенция поможет восстановить объекты медицинской, образовательной, культурной и спортивной инфраструктуры девяти регионов. Распределение средств позволит реализовать 170 проектов в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Херсонской, Одесской и Полтавской областях. Мы благодарим наших международных партнеров за постоянную поддержку, – сказал заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря.

Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины от ЕИБ – долгосрочная инвестиция, направленная на восстановление инфраструктуры на востоке страны, а также в регионах, принимающих внутренне перемещенных лиц. Первый транш программы составил €200.

"Учитывая успешность ее реализации, ЕИБ в конце прошлого года предоставил второй транш – €340 млн", – уточнили в сообщении.