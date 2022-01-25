"Единый день огня". Российские военные тренируют артиллеристов на оккупированном Донбассе

После информации украинской разведки о тайной переброске в ОРДЛО российских танков и самоходных артиллерийских установок стало известно о начале занятий по тактической и боевой подготовке в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

Кроме того, на этой неделе в подразделениях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов проводятся занятия по тактической и огневой подготовке.

"На передовых позициях оккупанты проводят инженерные работы по восстановлению фортификационных сооружений с одновременным наращиванием минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин российского производства", — сообщают в ГУР.

По данным разведки, "высокая интенсивность действий оккупационных войск, отсутствие взаимодействия между подразделениями и ухудшение погоды" приводят к увеличению случаев подрыва российских солдат на своих же минах.