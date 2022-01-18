В ОРДЛО боевики начали сборы с командирами рот и корректировщиками артиллерийского огня – украинская разведка

"Командование вооруженных сил РФ наращивает интенсивность мер боевой подготовки в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск. С начала недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противник приступил к сборам с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, оккупационные администрации также проводят активные агитационные мероприятия среди местного населения, предлагая людям проходить военную службу по контракту в рядах боевиков.