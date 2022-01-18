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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОРДЛО боевики начали сборы с командирами рот и корректировщиками артиллерийского огня – украинская разведка

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По данным украинской разведки, оккупанты проводят сборы на полигонах временно оккупированной территории
По данным украинской разведки, оккупанты проводят сборы на полигонах временно оккупированной территории
Фото: depositphotos.com

Боевики на Донбассе начали сборы с командирами рот и корректировщиками огня. Об этом 18 января в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Командование вооруженных сил РФ наращивает интенсивность мер боевой подготовки в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск. С начала недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противник приступил к сборам с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, оккупационные администрации также проводят активные агитационные мероприятия среди местного населения, предлагая людям проходить военную службу по контракту в рядах боевиков.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/235011928810235

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянсаи подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

Теги: Россия, Украина, военные, агрессия, боевики, война на Донбассе, ОРДЛО, войска
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