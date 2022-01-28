За последние сутки наращивание Россией войск у границы Украины увеличилось – Пентагон

Кирби: Мы по-прежнему считаем, что есть время и пространство для дипломатии Фото: defense.gov

По словам Кирби, Россия размещает войска у своей западной границы и на территории Беларуси.

Он также рассказал, что глава Пентагона Ллойд Остин привел 8500 военнослужащих в состояние повышенной готовности к развертыванию в Европе в случае вторжения России в Украину.

"Эти подразделения включают в себя медицинскую поддержку, авиационную поддержку, логистическую поддержку и, конечно же, боевые формирования. Мы по-прежнему считаем, что есть время и пространство для дипломатии. Но до сих пор она не достигла тех результатов, которые международное сообщество хотело бы видеть", – добавил Кирби.

Пресс-секретарь НАТО отметил, что подавляющее большинство военнослужащих, приведенных в состояние повышенной готовности предназначено для Сил быстрого реагирования НАТО.