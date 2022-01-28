Каспаров: 20 с лишним лет путинской коррупции развратили Запад

Каспаров: Путин хотел бы избежать войны и заставить Украину войти в сферу своего влияния, но этого не произойдет Фото: ЕРА

"Надо быть объективными. 20 с лишним лет путинской коррупции развратили Запад. Сегодня вопрос не в том, что думает Германия, или Франция, или Канада. Вопрос в том, что мы имеем невероятное количество коррумпированных политиков. Это не только [бывший канцлер Германии Герхард] Шредер или [экс-премьер-министр Франции Франсуа] Фийон, например. Многие действующие политики тоже задействованы, завязаны на фонды, которые помогают и которые заставляют принимать необъяснимые решения. Буквально день назад Канада отказалась поставлять в Украину оружие. При том, что украинская диаспора может повлиять на итог выборов в Канаде. Совершенно очевидно, что [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо как опытный политик имеет какие-то аргументы или связи, которые не позволяют ему принять очевидное решение, которое бы удовлетворило его избирателей", – сказал он в ходе обсуждения угрозы российского вторжения.

В связи с этим, считает Каспаров, ситуация остается подвешенной.

"[Президент РФ Владимир] Путин, конечно, хотел бы избежать войны и заставить Украину войти в сферу своего влияния, но понятно, что этого не произойдет. Поэтому я думаю, какие-то действия он предпримет: признание этого бандитского региона на востоке Украины, накачать его оружием, использовать вагнеровцев для провокации... Что-то он будет делать", – резюмировал Каспаров.