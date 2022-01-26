"Делает сильнее переговорную позицию". Кулеба назвал страны, которые предоставили Украине дополнительную оборонную помощь

По словам Кулебы, каждый партнер "может помочь Украине по-своему" Фото: EPA

Об этом 26 января на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Несмотря на то, что наше государство не является членом НАТО, и действие ст. 5 Североатлантического договора не распространяется на Украину, мы благодарны Соединенным Штатам, Великобритании, Польше, Литве, Эстонии, Латвии, Чехии и другим членам НАТО за выделение дополнительной оборонной поддержки и поддержки по безопасности наших Вооруженных сил, – сказал Кулеба. – Эта сила необходима именно для того, чтобы ее не пришлось применять".

По словам главы МИД, "каждый партнер может помочь Украине по-своему".

"Кто-то – готовностью к скоординированному введению санкций против России. Кто-то усиливает украинское войско оружием и военным оборудованием. Кто-то укрепляет кибербезопасность. Кто-то помогает нам сохранять спокойствие и стабильность финансовой и экономической системы. Мы благодарны за поддержку партнеров в это время вызовов, но она будет напрасной, если мы, украинцы, не будем делать то же самое", – резюмировал Кулеба.