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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Делает сильнее переговорную позицию". Кулеба назвал страны, которые предоставили Украине дополнительную оборонную помощь

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По словам Кулебы, каждый партнер "может помочь Украине по-своему"
По словам Кулебы, каждый партнер "может помочь Украине по-своему"
Фото: EPA

Оборонная поддержка, которую предоставляют Украине страны НАТО на фоне возможного вторжения РФ, делает значительно сильнее переговорную позицию Киева.

Об этом 26 января на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Несмотря на то, что наше государство не является членом НАТО, и действие ст. 5 Североатлантического договора не распространяется на Украину, мы благодарны Соединенным Штатам, Великобритании, Польше, Литве, Эстонии, Латвии, Чехии и другим членам НАТО за выделение дополнительной оборонной поддержки и поддержки по безопасности наших Вооруженных сил, – сказал Кулеба. – Эта сила необходима именно для того, чтобы ее не пришлось применять".

По словам главы МИД, "каждый партнер может помочь Украине по-своему".

"Кто-то – готовностью к скоординированному введению санкций против России. Кто-то усиливает украинское войско оружием и военным оборудованием. Кто-то укрепляет кибербезопасность. Кто-то помогает нам сохранять спокойствие и стабильность финансовой и экономической системы. Мы благодарны за поддержку партнеров в это время вызовов, но она будет напрасной, если мы, украинцы, не будем делать то же самое", – резюмировал Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/517627782857216/

Контекст:

С 2014 года помощь Украине, в том числе – военную предоставляют Великобритания и США.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

27 декабря 2021 года стало известно, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

Кроме того, Белый дом санкционировал выделение $200 млн на дополнительную военную помощь Украине.

Первая партия военной помощи из нового пакета от США, которая включает летальное оружие, прибыла в Украину 22 января 2022 года. Самолет доставил около 90,7 тонн оружия и боеприпасов. 23 января министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии второго самолета с военной помощью от США. На борту находилось более 80 тонн вооружения.

Третья партия помощи прибыла в Украину 25 января. Эта партия включает 300 Javelin и боеприпасы, в частности, так называемые "разрушители бункеров". Глава Минобороны Алексей Резников также анонсировал новую партию помощи Украине от США.

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на "все более угрожающее поведение РФ" заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. 21 января стало известно, что Великобритания отправила в Украину 30 бойцов армейской бригады специальных операций, а также 2000 единиц противотанкового оружия.

На фоне возможного вторжения РФ Javelin и ПЗРК Stinger передадут Украине Эстония, Литва и Латвия.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Резников сообщил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Теги: Россия, США, Украина, Латвия, Чехия, Польша, оружие, Великобритания, Эстония, Литва, МИД Украины, вооружение, боеприпасы, вторжение, Дмитрий Кулеба, финансы, кибербезопасность, брифинг, летальное оружие
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