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Канада предложила Украине кредит в размере до $120 млн для поддержки экономической устойчивости и развития

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"Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины", &mdash; заявил премьер-министр Трюдо
"Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины", — заявил премьер-министр Трюдо
Фото: ЕРА

Канада предоставит правительству Украины кредит в размере до $120 млн на фоне агрессии России, а также изучит другие возможные способы помощи Украине. Об этом 21 января заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, сообщает CTV News.

"Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины", — сказал Трюдо.

Премьер-министр сообщил, что Канада рассматривает также другие запросы о помощи от Украины, в том числе призывы расширить канадскую военную учебную миссию UNIFIER, предоставить оборонительное оружие и технику, ввести жесткие санкции против России.

О предоставлении Украине кредита сообщили на сайте правительства Канады.

"Сегодня достопочтенный Харджит Саджан, министр международного развития и министр, отвечающий за Тихоокеанское агентство экономического развития Канады, и достопочтенная Мелани Жоли, министр иностранных дел, объявили, что Канада предложила предоставить кредит в размере до $120 млн правительству Украины, чтобы поддержать экономическую устойчивость страны и реформы управления", – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил Канаду за помощь.

"Приветствую решение Канады выделить $120 млн помощи Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует приверженность духу особого партнерства между нашими странами", – написал он.

Контекст:

Канада не впервые кредитует Украину, сообщает CTV News. В 2014 и 2015 годах Украине было предоставлено в общей сложности $400 млн, и по состоянию на 2020 год они были погашены с процентами.

Канада последовательно поддерживает Киев в противодействии России с момента аннексии Крыма в 2014 году, включая предоставление нелетального военного оборудования и отправку ротаций из 200 военнослужащих канадских вооруженных сил каждые шесть месяцев для обучения украинских силовиков.

По данным "Радіо Свобода", в пятерку стран, оказывающих Украине самую большую военную поддержку, включая и вооружение, входят США, Великобритания, Канада, Польша и Литва.

Теги: Россия, Украина, Канада, правительство, реформы, агрессия, призыв, помощь, кредиты, Джастин Трюдо, премьер-министр
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