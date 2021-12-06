В Минобороны заявили, что Канада, США и Великобритания могли бы разместить своих военных в Украине. В Кремле пригрозили "мерами по защите"

Песков (на фото) о словах Резникова о размещении в Украине военных НАТО: Это то, что нам не нравится Фото: EPA

Министр обороны Алексей Резников заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, опубликованном 5 декабря, что из-за угрозы вторжения в Украину российских войск Великобритания, Канада и США могли бы поддержать Киев, разместив своих военных ближе к линии соприкосновения в стране.

"Аналогичные заявления мы уже слышали из ряда европейских столиц, в том числе от британских военных, по-моему, было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения. Причем не только тренировочные, но и боевые, – сказал Песков. – Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит, это то, что нам не нравится. И это то, что заставляет нас принимать какие-то меры по защите собственных интересов, страховаться от происходящего".

Начальник штаба обороны вооруженных сил Канады генерал Уэйн Эйр сказал 6 декабря, что страна не планирует направлять дополнительные силы в Украину на фоне обострения пограничного кризиса с Россией, поскольку расширение присутствия НАТО в Украине может спровоцировать, а не сдержать Путина.

О том, что на фоне угрозы вторжения войск России Великобритания готова отправить в Украину до 600 военнослужащих, в том числе 400 десантников, писала 13 ноября британская Mirror. Источник издания утверждал, что военные уже готовы к отправке, а их оборудование упаковано. Эту информацию опровергла посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.