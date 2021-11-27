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Посол Великобритании в Украине опровергла информацию об отправке в Украину 600 британских военных

Британская газета утверждала, что военные уже готовы к отправке в Украину
Британская газета утверждала, что военные уже готовы к отправке в Украину
Фото: ЕРА (архив)

Опубликованная в СМИ информация о планах отправить в Украину 600 британских военных не соответствует действительности. Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила телеканалу "Украина 24" в интервью, фрагмент которого был опубликован 27 ноября.

О том, что на фоне угрозы вторжения войск России Великобритания готова отправить в Украину до 600 военнослужащих, в том числе 400 десантников, писала 13 ноября британская Mirror. Источник издания утверждал, что военные уже готовы к отправке, а их оборудование упаковано.

"Мне кажется, это лишь предположение военного корреспондента, ведь на самом деле Великобритания, как и многие другие государства, имеет войска, и эти войска можно отправить в любую часть мира. Однако пока нет планов отправлять их в Украину", – прокомментировала Симмонс.

По ее словам, "обеспокоенность из-за военного наращивания – это лишь один из аспектов российской агрессии".

"Поэтому вопрос – что Великобритания или другие страны могут сделать, чтобы помочь Украине? Это должны быть разговоры не только о военной угрозе, но и гибридной", – объяснила Симмонс.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной, что  вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

Теги: Украина, Великобритания, военные, десантники, российская агрессия, военнослужащий, Мелинда Симмонс
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