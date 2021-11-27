Посол Великобритании в Украине опровергла информацию об отправке в Украину 600 британских военных

Британская газета утверждала, что военные уже готовы к отправке в Украину Фото: ЕРА (архив)

О том, что на фоне угрозы вторжения войск России Великобритания готова отправить в Украину до 600 военнослужащих, в том числе 400 десантников, писала 13 ноября британская Mirror. Источник издания утверждал, что военные уже готовы к отправке, а их оборудование упаковано.

"Мне кажется, это лишь предположение военного корреспондента, ведь на самом деле Великобритания, как и многие другие государства, имеет войска, и эти войска можно отправить в любую часть мира. Однако пока нет планов отправлять их в Украину", – прокомментировала Симмонс.

По ее словам, "обеспокоенность из-за военного наращивания – это лишь один из аспектов российской агрессии".

"Поэтому вопрос – что Великобритания или другие страны могут сделать, чтобы помочь Украине? Это должны быть разговоры не только о военной угрозе, но и гибридной", – объяснила Симмонс.