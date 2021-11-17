ГОРДОН
 
 
МИР

Истребитель ВВС Великобритании F-35 упал в Средиземное море

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На авианосце HMS Queen Elizabeth находятся восемь британских самолетов RAF F-35, а также 10 американских истребителей-невидимок F-35B
На авианосце HMS Queen Elizabeth находятся восемь британских самолетов RAF F-35, а также 10 американских истребителей-невидимок F-35B
Фото: EPA

Истребитель-бомбардировщик ВВС Великобритании F-35 17 ноября в ходе штатного полета упал в Средиземное море. Об этом сообщил телеканал Sky News.

F-35 стоимостью около £100 млн упал вскоре после взлета с авианосца HMS Queen Elizabeth, отметил министр обороны Бен Уоллес.

"Британский пилот F-35 с HMS Queen Elizabeth катапультировался сегодня утром во время планового полета в Средиземном море. Пилота благополучно вернули на корабль", – сообщили в оборонном ведомстве Великобритании в Twitter.

Проводится расследование, добавили в минобороны.

Контекст:

F-35, разработанный американской компанией Lockheed Martin, может взлетать с небольшого расстояния и приземляться на авианосец.

Самолет оснащен сверхсекретными радарами, датчиками и другими технологиями, поэтому восстановление его обломков будет приоритетной задачей, отмечает Sky News.

На авианосце королевского военно-морского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth, который был введен в эксплуатацию в декабре 2017 года, находятся восемь британских самолетов RAF F-35, а также 10 истребителей-невидимок F-35B корпуса морской пехоты США.

HMS Queen Elizabeth возвращается в Великобританию после более чем семи месяцев в море, совершив первый рейс на Дальний Восток и обратно.

За время мирового тура самолеты на борту авианосца совершили около 2000 взлетов и посадок, подчеркнул Sky News. В последние месяцы британские и американские самолеты совершали перехват российских с HMS Queen Elizabeth.

Теги: США, Великобритания, самолет, корабль, Средиземное море, расследование, истребители, авианосец, F-35, HMS Queen Elizabeth
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как краси-и-иво. Восторг" Настя Каменских спела новую песню в чулках и мини-платье
"Как краси-и-иво. Восторг" Настя Каменских спела новую песню в чулках и мини-платье
"Королева и принцесса гламура". Синди Кроуфорд с дочерью показали фигуры в облегающих платьях
"Королева и принцесса гламура". Синди Кроуфорд с дочерью показали фигуры в облегающих платьях
"Ха-ха-ха, главное – чувство юмора не потеряли". Кекелия показала, как провалила секси-съемки в ванне
"Ха-ха-ха, главное – чувство юмора не потеряли". Кекелия показала, как провалила секси-съемки в ванне
"Ну кто краше?" Полякова в бикини похвасталась фигурой на пляже
"Ну кто краше?" Полякова в бикини похвасталась фигурой на пляже
"Злые, завистливые и недолюбленные". Волочкова озвучила, кто и почему распускает о ней слухи
"Злые, завистливые и недолюбленные". Волочкова озвучила, кто и почему распускает о ней слухи
Брежнева заявила, что неделю провела в горах без связи с внешним миром
Брежнева заявила, что неделю провела в горах без связи с внешним миром
  "Если достойна, я ее куплю". Лобода призналась, сколько платит за песню для своего репертуара
  "Если достойна, я ее куплю". Лобода призналась, сколько платит за песню для своего репертуара
  Менее чем за сутки официальный трейлер боевика "Человек-паук: Нет пути домой" собрал почти 26 млн просмотров. Видео
  Менее чем за сутки официальный трейлер боевика "Человек-паук: Нет пути домой" собрал почти 26 млн просмотров. Видео
  "Многих уже повязали". Теннисистка Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорной матч
  "Многих уже повязали". Теннисистка Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорной матч
Жена принца Гарри дала новое интервью, в котором рассказала о своей жизни до знакомства со вторым мужем. Видео
Жена принца Гарри дала новое интервью, в котором рассказала о своей жизни до знакомства со вторым мужем. Видео
  "Вина пью гораздо больше, чем публикую это в Instagram". Аваков рассказал, что делает после отставки
  "Вина пью гораздо больше, чем публикую это в Instagram". Аваков рассказал, что делает после отставки
Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова показала свою маму
Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова показала свою маму
Принц Гарри и его жена Меган не поедут на Рождество в Великобританию – СМИ
Принц Гарри и его жена Меган не поедут на Рождество в Великобританию – СМИ
Netflix запустила собственный еженедельный рейтинг популярных фильмов и сериалов
Netflix запустила собственный еженедельный рейтинг популярных фильмов и сериалов
"Юдашкина вышла замуж за дизайнера, выглядит со вкусом! А Алла вышла за юмориста, вот и юморит". Пугачеву раскритиковали за мини-платье
"Юдашкина вышла замуж за дизайнера, выглядит со вкусом! А Алла вышла за юмориста, вот и юморит". Пугачеву раскритиковали за мини-платье
  "Начал ее обнимать, но она была не настроена на нежности". В сети показали, как ведущая "Танцев со звездами" общается с мужем без камер
  "Начал ее обнимать, но она была не настроена на нежности". В сети показали, как ведущая "Танцев со звездами" общается с мужем без камер
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (242322)
2
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук расставила ноги в откровенном бикини (85505)
3
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (85154)
4
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (80546)
5
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка (77257)
6
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски (65031)
7
"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России (51026)
8
65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии (50075)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS