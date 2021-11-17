Истребитель ВВС Великобритании F-35 упал в Средиземное море

F-35 стоимостью около £100 млн упал вскоре после взлета с авианосца HMS Queen Elizabeth, отметил министр обороны Бен Уоллес.
"Британский пилот F-35 с HMS Queen Elizabeth катапультировался сегодня утром во время планового полета в Средиземном море. Пилота благополучно вернули на корабль", – сообщили в оборонном ведомстве Великобритании в Twitter.
Проводится расследование, добавили в минобороны.
A British F35 pilot from HMS Queen Elizabeth ejected during routine flying operations in the Mediterranean this morning.— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) November 17, 2021
The pilot has been safely returned to the ship and an investigation has begun, so it would be inappropriate to comment further at this time.
F-35, разработанный американской компанией Lockheed Martin, может взлетать с небольшого расстояния и приземляться на авианосец.
Самолет оснащен сверхсекретными радарами, датчиками и другими технологиями, поэтому восстановление его обломков будет приоритетной задачей, отмечает Sky News.
На авианосце королевского военно-морского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth, который был введен в эксплуатацию в декабре 2017 года, находятся восемь британских самолетов RAF F-35, а также 10 истребителей-невидимок F-35B корпуса морской пехоты США.
HMS Queen Elizabeth возвращается в Великобританию после более чем семи месяцев в море, совершив первый рейс на Дальний Восток и обратно.
За время мирового тура самолеты на борту авианосца совершили около 2000 взлетов и посадок, подчеркнул Sky News. В последние месяцы британские и американские самолеты совершали перехват российских с HMS Queen Elizabeth.