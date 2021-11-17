Истребитель ВВС Великобритании F-35 упал в Средиземное море

F-35 стоимостью около £100 млн упал вскоре после взлета с авианосца HMS Queen Elizabeth, отметил министр обороны Бен Уоллес.

"Британский пилот F-35 с HMS Queen Elizabeth катапультировался сегодня утром во время планового полета в Средиземном море. Пилота благополучно вернули на корабль", – сообщили в оборонном ведомстве Великобритании в Twitter.

Проводится расследование, добавили в минобороны.

Контекст:

F-35, разработанный американской компанией Lockheed Martin, может взлетать с небольшого расстояния и приземляться на авианосец.

Самолет оснащен сверхсекретными радарами, датчиками и другими технологиями, поэтому восстановление его обломков будет приоритетной задачей, отмечает Sky News.

На авианосце королевского военно-морского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth, который был введен в эксплуатацию в декабре 2017 года, находятся восемь британских самолетов RAF F-35, а также 10 истребителей-невидимок F-35B корпуса морской пехоты США.

HMS Queen Elizabeth возвращается в Великобританию после более чем семи месяцев в море, совершив первый рейс на Дальний Восток и обратно.

За время мирового тура самолеты на борту авианосца совершили около 2000 взлетов и посадок, подчеркнул Sky News. В последние месяцы британские и американские самолеты совершали перехват российских с HMS Queen Elizabeth.