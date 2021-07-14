На борту флагмана ВМФ Великобритании Queen Elizabeth около 100 вакцинированных моряков заболело COVID-19

Вспышка COVID-19 на авианосце Queen Elizabeth находится под контролем, отметили в минобороны Великобритании Фото: EPA

Отмечается, что заболели также военные других кораблей, сопровождающих авианосец.

В минобороны Великобритании заявили, что вспышка COVID-19 на Queen Elizabeth находится под контролем – моряки носят маски, регулярно проходят тесты на коронавирус и придерживаются социального дистанцирования.

Как подчеркивает BBC News, Queen Elizabeth прошел примерно четверть пути своего первого оперативного развертывания в 26 тыс. миль. Корабль вошел в Индийский океан и должен продолжить движение в Японию в конце года.