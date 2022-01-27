Волкер: Можно остановить Путина и не дать ему войти в Украину

"Я считаю, что это возможно. Я считаю, что это требует еще больших усилий, хотя мы делаем многое. Я думаю, что можно остановить [президента РФ Владимира] Путина и не дать ему снова войти в Украину. В 2014 году он это сделал, взял Крым, часть Донбасса захвачена. Огромные сосредоточены силы вокруг Украины, с заходом на территорию. И, конечно, нам не нужно допускать нового вторжения. Вчера претензии [России] были отвергнуты официальными представителями США. Мы понимаем, что Украине нужно дать все возможности защиты и обороны. США предоставляют такую помощь, некоторые страны НАТО. Поддержка разного рода. И все это направлено на то, чтобы сорвать планы Путина, которые предполагают, что Украина останется одна и будет собственными силами противостоять такому вторжению. Мы это пытаемся отвратить", – сказал Волкер.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.