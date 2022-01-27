Аваков: Я утверждаю, что боеготовность русской армии ниже, чем украинской

"Войти в Украину – это не в кино, купив билет. Зайти в Украину – это значит на таком уровне стать врагом, что ты получишь ответ. Отдает ли [президент РФ Владимир] Путин себе отчет в том, какой ответ он получит, готова ли русская армия, русское общество понести такие потери? Я утверждаю, что боеготовность русской армии ниже, чем украинской! Я утверждаю, что украинская армия, при всех недостатках, которые нам известны – здесь сидят люди, которые очень хорошо это понимают, – тем не менее боеготовность [у нее] лучше", — сказал экс-глава МВД.
Аваков добавил, что в первые же часы вторжения Россия понесет колоссальные потери.
"Я вижу все эти схемы, эти карты, расположение этих батальонно-тактических групп. И я отдаю себе отчет, что даже если они одновременно пойдут, по самому худшему сценарию, с пяти сторон и к утру они будут в Вышгороде – к утру будут сотни трупов русских солдат и десятки разбитых танков и бронетехники. Мы находимся не в 2014 году, мы находимся в 2022 году, после многих лет гибридной войны. После обострений 2014-го и 2015 года, когда мы получили колоссальный опыт", — резюмировал Аваков.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
В связи с этой эскалацией США и страны ЕС последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал США ввести санкции против РФ до начала полномасштабного вторжения, а не после. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.