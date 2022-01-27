Аваков: Я утверждаю, что боеготовность русской армии ниже, чем украинской

"Войти в Украину – это не в кино, купив билет. Зайти в Украину – это значит на таком уровне стать врагом, что ты получишь ответ. Отдает ли [президент РФ Владимир] Путин себе отчет в том, какой ответ он получит, готова ли русская армия, русское общество понести такие потери? Я утверждаю, что боеготовность русской армии ниже, чем украинской! Я утверждаю, что украинская армия, при всех недостатках, которые нам известны – здесь сидят люди, которые очень хорошо это понимают, – тем не менее боеготовность [у нее] лучше", — сказал экс-глава МВД.

Аваков добавил, что в первые же часы вторжения Россия понесет колоссальные потери.

"Я вижу все эти схемы, эти карты, расположение этих батальонно-тактических групп. И я отдаю себе отчет, что даже если они одновременно пойдут, по самому худшему сценарию, с пяти сторон и к утру они будут в Вышгороде – к утру будут сотни трупов русских солдат и десятки разбитых танков и бронетехники. Мы находимся не в 2014 году, мы находимся в 2022 году, после многих лет гибридной войны. После обострений 2014-го и 2015 года, когда мы получили колоссальный опыт", — резюмировал Аваков.