"Бешеная собака". Аваков сказал, что напишут о Путине в учебнике истории

Аваков говорил о Путине как о "бешеной собаке" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Об этом он заявил 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

Ведущая программы Алеся Бацман объявила для зрителей в YouTube конкурс на самый яркий комментарий с ответом на вопрос, что напишут в учебниках истории напротив фамилии Путин (одним предложением или словом). Она предложила Авакову ответить на этот вопрос.

"Бешеная собака, которая стоит у наших границ", – ответил экс-глава МВД.

Аваков в этом месяце как минимум дважды (19-го и 22 января) использовал эту аллегорию, говоря о возможном вторжении России, но не называл тогда имени Путина.