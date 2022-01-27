Аваков о возможной агрессии РФ: Зеленский готов

"Я глубоко уверен, что украинский народ готов", – сказал он, отвечая на вопрос о готовности президента.

"Он может вам не нравиться, он, может, и мне не во всем нравится, и я его критикую. В этой ситуации мы провозгласили на круглом столе – Арсений Яценюк проводил – мы провозгласили очень важный тезис о том, что у оппозиции не может быть другой позиции, кроме как проукраинской, и здесь мы будем вместе с властью и [будем] помогать, чтобы отразить [агрессию РФ], и президент Зеленский обязан встать во главе этой ситуации", – сказал Аваков.

Ведущий программы Дмитрий Гордон несколько раз переспросил Авакова, готов ли Зеленский к возможному вторжению РФ.

"Я полагаю, что он отдает себе отчет в этом и готов", – ответил экс-глава МВД.