Шендерович – о Путине: Нет ничего опаснее, чем загонять в угол такого ущербного человека

"Он подошел к самому краю. Ультиматум [относительно "гарантий безопасности"]? Я надеюсь что это был блеф. Я надеюсь, что Путин отдавал себе с самого начала отчет, что это был блеф. Тут есть одна проблема: в какой-то момент надо открывать карты. Запад, жестко ответив на этот блеф, дал Путину, как мне кажется, некоторую публичную возможность сохранить лицо. Это хорошо, потому что нет ничего опаснее, чем загонять в угол (в том числе психологически) такого ущербного человека и брать его на слабо", – сказал Шендерович.
Путина не остановят никакие этические соображения и "никакая кровь", продолжил он.
"Это все для него неважно. Вопросы самосохранения, в том числе политического, я думаю, заставят его продолжать каким-то образом нагнетать, но не переходя "красные линии". Опасность заключается в том, что мы действительно – и вы в студии, и я – не знаем, с кем сейчас имеем дело, что в голове у этого человека, как выглядит его психика. Тут нужны не геополитики, а психиатры, чтобы прогнозировать. В гораздо большей степени нужна консультация психиатра и мы должны понимать, до какой степени он сам поверил собственную пропаганду, кто ему кладет эти папочки", – добавил Шендерович.
Он сказал, что президент РФ не пользуется интернетом, а "получает информацию, кормится с рук очень специальных людей, которые озабочены тем, чтобы не выпустить власть над Путиным".
"Его держат в информационной изоляции. [...] Это делают люди войны, люди, которым все равно не выйти наружу и никакой Давос не светит. Это довольно опасно. Дедушка старый, ему все равно", – резюмировал публицист.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.
26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение.