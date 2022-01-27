Шендерович – о Путине: Нет ничего опаснее, чем загонять в угол такого ущербного человека

"Он подошел к самому краю. Ультиматум [относительно "гарантий безопасности"]? Я надеюсь что это был блеф. Я надеюсь, что Путин отдавал себе с самого начала отчет, что это был блеф. Тут есть одна проблема: в какой-то момент надо открывать карты. Запад, жестко ответив на этот блеф, дал Путину, как мне кажется, некоторую публичную возможность сохранить лицо. Это хорошо, потому что нет ничего опаснее, чем загонять в угол (в том числе психологически) такого ущербного человека и брать его на слабо", – сказал Шендерович.

Путина не остановят никакие этические соображения и "никакая кровь", продолжил он.

"Это все для него неважно. Вопросы самосохранения, в том числе политического, я думаю, заставят его продолжать каким-то образом нагнетать, но не переходя "красные линии". Опасность заключается в том, что мы действительно – и вы в студии, и я – не знаем, с кем сейчас имеем дело, что в голове у этого человека, как выглядит его психика. Тут нужны не геополитики, а психиатры, чтобы прогнозировать. В гораздо большей степени нужна консультация психиатра и мы должны понимать, до какой степени он сам поверил собственную пропаганду, кто ему кладет эти папочки", – добавил Шендерович.

Он сказал, что президент РФ не пользуется интернетом, а "получает информацию, кормится с рук очень специальных людей, которые озабочены тем, чтобы не выпустить власть над Путиным".

"Его держат в информационной изоляции. [...] Это делают люди войны, люди, которым все равно не выйти наружу и никакой Давос не светит. Это довольно опасно. Дедушка старый, ему все равно", – резюмировал публицист.