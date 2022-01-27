Известные политики и эксперты из Украины, США, Франции и РФ говорят об угрозе вторжения РФ. Премьера ток-шоу "ГОРДОН". Трансляция

Авторы и ведущие программы – основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и главный редактор издания Алеся Бацман.

На эфир приглашены:

Контекст:

Программа начинается в 20.00 и будет выходить по четвергам. О запуске шоу Гордон объявил 16 января. Журналист подчеркивал, что выпускать программу будет на собственные деньги, а зарабатывать планирует на рекламе и монетизации контента в YouTube.

"В чем суть этого шоу? У меня не будет ни одного проходного человека. Я смотрю часто телевизор и вижу очень много пустых лиц, которым нечего сказать. У меня будут топ-фигуры мировой политики, украинской в первую очередь. Это будет интересно. Я уверен, что миллионы людей во всем мире будут с замиранием сердца смотреть это ток-шоу, потому что это будет от сердца, это будет интересно, это будет здорово. Плохого я производить не умею. Это будет хорошо", – сказал Гордон.

Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов.

Сейчас у журналиста два YouTube-канала: канал "Дмитрий Гордон" он завел 19 июня 2011 года, а канал "В гостях у Гордона" – спустя год, 20 июня 2012-го. На первом канале Гордон публикует интервью, которые он дает другим журналистам, видеообращения на актуальные темы, выпуски программы "ГОРДОН", а также проводит прямые трансляции, во время которых общается с подписчиками. На втором канале Гордон выкладывает интервью с выдающимися современниками – актерами, режиссерами, писателями, спортсменами, политиками, учеными, – записанными в рамках проекта "В гостях у Дмитрия Гордона". На первом канале сейчас 1,7 млн подписчиков, на втором – 2,39 млн.