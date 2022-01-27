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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Известные политики и эксперты из Украины, США, Франции и РФ говорят об угрозе вторжения РФ. Премьера ток-шоу "ГОРДОН". Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Вечером на YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона" транслируется премьерный выпуск первого в мировом YouTube общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН". Он посвящен угрозе нового вторжения России в Украину.

Авторы и ведущие программы – основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и главный редактор издания Алеся Бацман.

На эфир приглашены:

  • Курт Волкер, специальный представитель Госдепартамента США по Украине в 2017–2019 годах;
  • Виктор Шендерович, российский писатель, публицист и оппозиционер, покинувший Россию из-за угрозы уголовного преследования;
  • Игорь Смешко, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (1997–2000), глава СБУ (2003–2005);
  • Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер;
  • Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014–2021);
  • Сергей Пугачев, российский бизнесмен, живущий во Франции, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг президента России Владимира Путина;
  • Дэвид Харрис, генеральный директор Американского еврейского комитета (AJC) – одной из старейших и самых влиятельных еврейских правозащитных организаций в мире;
  • Степан Хмара, диссидент, народный депутат Украины (1990–1998, 2002–2006), Герой Украины;
  • Евгений Комаровский, педиатр;
  • Андрей Илларионов, эксперт Украинского института будущего, советник Путина по экономике (2000–2005);
  • Владимир Замана, начальник Генштаба ВСУ (2012–2014), генерал-полковник;
  • Маргулан Сейсембаев, бизнесмен и инвестор из Казахстана;
  • Юрий Бутусов, главный редактор издания "Цензор.НЕТ".
Контекст:

Программа начинается в 20.00 и будет выходить по четвергам. О запуске шоу Гордон объявил 16 января. Журналист подчеркивал, что выпускать программу будет на собственные деньги, а зарабатывать планирует на рекламе и монетизации контента в YouTube. 

"В чем суть этого шоу? У меня не будет ни одного проходного человека. Я смотрю часто телевизор и вижу очень много пустых лиц, которым нечего сказать. У меня будут топ-фигуры мировой политики, украинской в первую очередь. Это будет интересно. Я уверен, что миллионы людей во всем мире будут с замиранием сердца смотреть это ток-шоу, потому что это будет от сердца, это будет интересно, это будет здорово. Плохого я производить не умею. Это будет хорошо", – сказал Гордон. 

Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов. 

Сейчас у журналиста два YouTube-канала: канал "Дмитрий Гордон" он завел 19 июня 2011 года, а канал "В гостях у Гордона" – спустя год, 20 июня 2012-го. На первом канале Гордон публикует интервью, которые он дает другим журналистам, видеообращения на актуальные темы, выпуски программы "ГОРДОН", а также проводит прямые трансляции, во время которых общается с подписчиками. На втором канале Гордон выкладывает интервью с выдающимися современниками – актерами, режиссерами, писателями, спортсменами, политиками, учеными, – записанными в рамках проекта "В гостях у Дмитрия Гордона". На первом канале сейчас 1,7 млн подписчиков, на втором – 2,39 млн.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Виктор Шендерович, Андрей Илларионов, Владимир Замана, Игорь Смешко, Юрий Бутусов, Гарри Каспаров, вторжение, Евгений Комаровский, российская агрессия, Сергей Пугачев, Степан Хмара, Маргулан Сейсембаев, ток-шоу "ГОРДОН"
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