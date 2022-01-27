"Решится ли Путин на широкомасштабное вторжение?" 27 января в эфир выйдет ток-шоу "ГОРДОН", среди гостей – знаменитости из Украины, США, Франции и РФ

"Вы увидите и услышите самых информированных и статусных гостей из Украины, США, Франции и России. Вы получите ответ на вопрос, который мучит сегодня каждого украинца: "Решится ли [президент РФ Владимир] Путин на широкомасштабное вторжение?" – говорится в анонсе ток-шоу на Facebook-странице Гордона.

На эфир приглашены:

Трансляция первого в мировом YouTube общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" начнется в 20.00.

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Контекст:

Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов.

Сейчас у журналиста два YouTube-канала: канал "Дмитрий Гордон" он завел 19 июня 2011 года, а канал "В гостях у Гордона" – спустя год, 20 июня 2012-го. На первом канале Гордон публикует интервью, которые он дает другим журналистам, видеообращения на актуальные темы, выпуски программы "ГОРДОН", а также проводит прямые трансляции, во время которых общается с подписчиками. На втором канале Гордон выкладывает интервью с выдающимися современниками – актерами, режиссерами, писателями, спортсменами, политиками, учеными, – записанными в рамках проекта "В гостях у Дмитрия Гордона". На первом канале сейчас 1,7 млн подписчиков, на втором – 2,39 млн.