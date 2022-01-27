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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Решится ли Путин на широкомасштабное вторжение?" 27 января в эфир выйдет ток-шоу "ГОРДОН", среди гостей – знаменитости из Украины, США, Франции и РФ

 
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Ведущие нового ток-шоу Дмитрий Гордон и Алеся Бацман
Ведущие нового ток-шоу – Дмитрий Гордон и Алеся Бацман
Фото: gordondmytro / Instagram

Вечером 27 января на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" состоится премьера нового еженедельного общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН". Авторы и ведущие программы – украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман. Первый выпуск программы будет посвящен угрозе нового полномасштабного вторжения России в Украину.

"Вы увидите и услышите самых информированных и статусных гостей из Украины, США, Франции и России. Вы получите ответ на вопрос, который мучит сегодня каждого украинца: "Решится ли [президент РФ Владимир] Путин на широкомасштабное вторжение?" – говорится в анонсе ток-шоу на Facebook-странице Гордона.

На эфир приглашены:

  • Курт Волкер, специальный представитель Госдепартамента США по Украине в 2017–2019 годах.
  • Виктор Шендерович, российский писатель, публицист и оппозиционер, покинувший Россию из-за угрозы уголовного преследования
  • Игорь Смешко, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (1997–2000), бывший глава СБУ (2003–2005).
  • Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер.
  • Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины в 2014–2021 годах.
  • Сергей Пугачев, российский бизнесмен, живущий во Франции, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг президента России Владимира Путина.
  • Дэвид Харрис, генеральный директор Американского еврейского комитета (AJC) – одной из старейших и самых влиятельных еврейских правозащитных организаций в мире.
  • Степан Хмара, диссидент, народный депутат Украины (1990–1998, 2002–2006), Герой Украины.
  • Евгений Комаровский, врач-педиатр.
  • Андрей Илларионов, эксперт Украинского института будущего, советник Путина по экономике (2000–2005).
  • Владимир Замана, начальник Генштаба ВСУ (2012-2014), генерал-полковник.
  • Маргулан Сейсембаев, бизнесмен и инвестор из Казахстана.
  • Юрий Бутусов, главный редактор издания "Цензор.НЕТ".

Трансляция первого в мировом YouTube общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" начнется в 20.00.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов. 

Сейчас у журналиста два YouTube-канала: канал "Дмитрий Гордон" он завел 19 июня 2011 года, а канал "В гостях у Гордона" – спустя год, 20 июня 2012-го. На первом канале Гордон публикует интервью, которые он дает другим журналистам, видеообращения на актуальные темы, выпуски программы "ГОРДОН", а также проводит прямые трансляции, во время которых общается с подписчиками. На втором канале Гордон выкладывает интервью с выдающимися современниками – актерами, режиссерами, писателями, спортсменами, политиками, учеными, – записанными в рамках проекта "В гостях у Дмитрия Гордона". На первом канале сейчас 1,7 млн подписчиков, на втором – 2,39 млн. 

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Франция, Арсен Аваков, Виктор Шендерович, Андрей Илларионов, Владимир Замана, Игорь Смешко, YouTube, Юрий Бутусов, Гарри Каспаров, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, политика, Сергей Пугачев, Степан Хмара, ток-шоу, Курт Волкер, Маргулан Сейсембаев
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