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Гордон: Я запускаю первое в мире политическое ток-шоу в YouTube

Гордон: Плохого я производить не умею. Это будет хорошо
Гордон: Плохого я производить не умею. Это будет хорошо
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон сообщил 16 января в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", что запускает собственное политическое ток-шоу в YouTube.

"Я запускаю первое в мире политическое ток-шоу в YouTube. 27 января на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" выйдет первый выпуск", – рассказал журналист.

Ток-шоу "Гордон" будет выходить еженедельно по четвергам в прямом эфире. Вести программу будут Гордон и его супруга, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман. 

"В чем суть этого шоу? У меня не будет ни одного проходного человека. Я смотрю часто телевизор и вижу очень много пустых лиц, которым нечего сказать. У меня будут топ-фигуры мировой политики, украинской в первую очередь. Это будет интересно. Я уверен, что миллионы людей во всем мире будут с замиранием сердца смотреть это ток-шоу, потому что это будет от сердца, это будет интересно, это будет здоров. Плохого я производить не умею. Это будет хорошо", – сказал Гордон. 

Он подчеркнул, что выпускать программу будет на собственные деньги, а зарабатывать планирует на рекламе и монетизации контента в YouTube. 

"Это ток-шоу будет свободное, независимое, оно будет производиться полностью на мои деньги и никто не сможет мне говорить: "Это показывай, а это не показывай. Этого бери, а этого не бери". Это называется свобода", – отметил журналист.

В качестве примера он привел выпуск своих интервью в YouTube и работу Академии Дмитрия Гордона. Например, интервью с бывшим российским банкиром и бывшим другом президента РФ Владимира Путина Сергеем Пугачевым просмотрели в YouTube 13,4 млн раз. 

"Оно заработало $71 тыс. Я не скрываю, ребята. Налоги все уплачены. Так же, как я не скрываю, что Академия Дмитрия Гордона, когда люди приезжают и платят по $5 тыс. за возможность провести три дня со мной и с моими спикерами, [тоже приносит доход]. В декабре провели [заседание] Академии Дмитрия Гордона в Киеве, 33 человека приехали, по $5 тыс. заплатили – $165 тыс. официально заработал, заплатил налоги", – рассказал журналист. 

Контекст:

Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов. 

Сейчас у журналиста два YouTube-канала: канал "Дмитрий Гордон" он завел 19 июня 2011 года, а канал "В гостях у Гордона" – спустя год, 20 июня 2012-го. На первом канале Гордон публикует интервью, которые он дает другим журналистам, видеообращения на актуальные темы, выпуски программы "ГОРДОН", а также проводит прямые трансляции, во время которых общается с подписчиками. На втором канале Гордон выкладывает интервью с выдающимися современниками – актерами, режиссерами, писателями, спортсменами, политиками, учеными, – записанными в рамках проекта "В гостях у Дмитрия Гордона". На первом канале сейчас 1,67 млн подписчиков, на втором – 2,33 млн. 

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, YouTube, Алеся Бацман, журналисты, Сергей Пугачев, Наташа Влащенко, Академия Дмитрия Гордона
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