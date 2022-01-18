Гордон: Я запускаю первое в мире политическое ток-шоу в YouTube

"Я запускаю первое в мире политическое ток-шоу в YouTube. 27 января на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" выйдет первый выпуск", – рассказал журналист.

Ток-шоу "Гордон" будет выходить еженедельно по четвергам в прямом эфире. Вести программу будут Гордон и его супруга, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

"В чем суть этого шоу? У меня не будет ни одного проходного человека. Я смотрю часто телевизор и вижу очень много пустых лиц, которым нечего сказать. У меня будут топ-фигуры мировой политики, украинской в первую очередь. Это будет интересно. Я уверен, что миллионы людей во всем мире будут с замиранием сердца смотреть это ток-шоу, потому что это будет от сердца, это будет интересно, это будет здоров. Плохого я производить не умею. Это будет хорошо", – сказал Гордон.

Он подчеркнул, что выпускать программу будет на собственные деньги, а зарабатывать планирует на рекламе и монетизации контента в YouTube.

"Это ток-шоу будет свободное, независимое, оно будет производиться полностью на мои деньги и никто не сможет мне говорить: "Это показывай, а это не показывай. Этого бери, а этого не бери". Это называется свобода", – отметил журналист.

В качестве примера он привел выпуск своих интервью в YouTube и работу Академии Дмитрия Гордона. Например, интервью с бывшим российским банкиром и бывшим другом президента РФ Владимира Путина Сергеем Пугачевым просмотрели в YouTube 13,4 млн раз.

"Оно заработало $71 тыс. Я не скрываю, ребята. Налоги все уплачены. Так же, как я не скрываю, что Академия Дмитрия Гордона, когда люди приезжают и платят по $5 тыс. за возможность провести три дня со мной и с моими спикерами, [тоже приносит доход]. В декабре провели [заседание] Академии Дмитрия Гордона в Киеве, 33 человека приехали, по $5 тыс. заплатили – $165 тыс. официально заработал, заплатил налоги", – рассказал журналист.