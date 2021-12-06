Гордон в декабре проведет выездное заседание своей академии. Среди спикеров – Сейсембаев, Гройсман, Шустер, Илларионов и Голованов

Заседание состоится 10-го, 11-го и 12 декабря в загородном отельно-парковом комплексе Equides Club под Киевом, сообщается на сайте академии.

Среди гостей и спикеров академии, кроме самого Гордона, – казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов, телеведущие Савик Шустер и Василий Голованов, Анатолий Макаренко, который дважды возглавлял украинскую таможню, главный редактор издания "ГОРДОН", телеведущая Алеся Бацман.

Кроме того, в работе академии примет участие Джокер – неназванный спикер. Гордон отметил, что это "топ-фигура украинской политики, один из самых богатых украинцев, человек, знающий все украинские политические инсайды".

"Когда вы увидите этого человека в своем кругу, даже не знаю, какие у вас возникнут эмоции, потому что встретить его в повседневной жизни нереально. Даже самим высокопоставленным украинцам", – сказал Гордон.

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Ранее журналист сообщал, что выездное заседание должно было состояться в конце октября в Тбилиси. Но его, Бацман и Сейсембаева грузинские власти не пустили на территорию страны из-за поддержки арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"К нам должен был приехать на ужин [грузинский актер и певец] Вахтанг Кикабидзе. Мы должны были записывать на ваших глазах интервью с Идраком Мирзализаде – известным [белорусским] стендап-комиком, которого пожизненно выгнали из России и который специально для этого прилетел в Тбилиси. Но есть такая поговорка: "Не так сталося, як гадалося"... Но мы сделаем еще лучшее общение [в Киеве]", – сказал Гордон.

Кроме того, собравшиеся станут свидетелями и участниками интервью, которые на их глазах Гордон возьмет у героев.

Гордон запустил свою академию в мае. На сайте академии публикуют видеоблоги журналиста, аудиоподкасты и статьи на актуальные политические и экономические темы. Также подписчикам доступны обучающие онлайн-курсы по саморазвитию, бизнесу, инвестициям и совместные курсы Гордона с выдающимися политиками, бизнесменами и знаменитостями. Все материалы, которые предлагает академия, абсолютно эксклюзивные, их нет в открытом доступе, подчеркнул журналист.