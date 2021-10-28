Казахстанского бизнесмена Сейсембаева тоже не пустили в Грузию. Он планировал выступить на форуме Академии Гордона

"Грузинские власти посчитали меня опасным элементом и не пустили в страну. Видать, они побоялись, что я буду что-то делать в поддержку [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили. Грустно все это", – отметил Сейсембаев.
Он добавил, что провел на границе два часа, пограничники ему ничего не объясняли.
"Все время врали. То система у них зависла, то они заполняют COVID-формы", – написал бизнесмен.
По его словам, пограничники согласились впустить в Грузию его жену и детей, а самого Сейсембаева "обманным путем провели и посадили в самолет".
"Через этот эпизод мне стала видна сущность нынешних грузинских властей. К сожалению, мне теперь придется облетать Грузию. Жалко. Хорошая страна, хорошие люди. Страна, сделав круг, вернулась туда же", – заявил предприниматель.
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Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон прибыл в Тбилиси 27 октября днем, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили.
По словам журналиста, он хотел встретиться с Саакашвили в тюрьме, о чем предупреждал МИД Украины.
Гордон неоднократно делал заявления в поддержку Саакашвили, который находится под арестом в Грузии с начала октября.
1 октября журналист записал видеообращение по поводу задержания Саакашвили. В нем он призвал президента Украины Владимира Зеленского добиваться освобождения экс-президента Грузии, у которого есть украинское гражданство.
Кроме Гордона, в Грузию также не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш.
Накануне, 26 октября, в Грузию не пустили украинского адвоката Саакашвили Евгения Грушовца.
Организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала правительство Грузии объяснить, почему Гордона не пустили в страну.