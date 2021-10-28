Казахстанского бизнесмена Сейсембаева тоже не пустили в Грузию. Он планировал выступить на форуме Академии Гордона

Сейсембаев считает, что грузинские власти побоялись, что он будет что-то делать в поддержку Саакашвили Фото: margulan_seissembai / Instagtam

"Грузинские власти посчитали меня опасным элементом и не пустили в страну. Видать, они побоялись, что я буду что-то делать в поддержку [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили. Грустно все это", – отметил Сейсембаев.

Он добавил, что провел на границе два часа, пограничники ему ничего не объясняли.

"Все время врали. То система у них зависла, то они заполняют COVID-формы", – написал бизнесмен.

По его словам, пограничники согласились впустить в Грузию его жену и детей, а самого Сейсембаева "обманным путем провели и посадили в самолет".

"Через этот эпизод мне стала видна сущность нынешних грузинских властей. К сожалению, мне теперь придется облетать Грузию. Жалко. Хорошая страна, хорошие люди. Страна, сделав круг, вернулась туда же", – заявил предприниматель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргулан Сеи * сембаи * (@margulan_seissembai)