Белорусскому комику запретили жить в РФ после шутки, что "русские обмазываются говном"

В МВД РФ подчеркнули, что в последние годы комик неоднократно приезжал в Россию, а в марте 2021 года получил вид на жительство.
"В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", – заявили в ведомстве.
"Медуза" отметила, что закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", на который ссылается МВД России, предусматривает, что иностранец, чье пребывание в стране признали нежелательным, обязан выехать. Источник ТАСС сообщил, что если Мирзализаде не уедет добровольно, то его депортируют.
Друг Мирзализаде, комик Артур Чапарян сказал Telegram-каналу Mash, что тот несколько дней назад уехал в Беларусь. Другой знакомый Мирзализаде сообщил "Медиазоне. Беларусь", что сейчас комик "не в России и не в Беларуси".
Мирзализаде родился в 1995 году в Азербайджане. Семья комика переехала в Беларусь, когда он был ребенком, сообщается на сайте StandP. Последние годы Мирзализаде жил в России. В 2020 году он рассказал сайту GoStandUp.ru, что сохраняет белорусское гражданство.
В марте YouTube-канал Stand-Up Club #1 опубликовал выпуск юмористической программы "Разгоны" с Мирзализаде, где комик шутил об аренде жилья, высмеивая ксенофобию. Он рассказал, как вместе с братом нашел испачканный калом матрас в квартире, которую до него снимали россияне. "Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать", – сказал Мирзализаде.
Внимание на эту шутку обратили российский пропагандистский канал "Царьград" и пропагандист Владимир Соловьев. Комик начал получать угрозы в сети, а вскоре на него напали. Позже на Мирзализаде составили админпротокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды.
9 августа Таганский райсуд Москвы отправил комика под арест на 10 суток.