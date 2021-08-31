Белорусскому комику запретили жить в РФ после шутки, что "русские обмазываются говном"

Мирзлизаде в марте 2021 года получил вид на жительство в РФ Скриншот: Stand-Up Club #1 / YouTube

В МВД РФ подчеркнули, что в последние годы комик неоднократно приезжал в Россию, а в марте 2021 года получил вид на жительство.

"В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", – заявили в ведомстве.

"Медуза" отметила, что закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", на который ссылается МВД России, предусматривает, что иностранец, чье пребывание в стране признали нежелательным, обязан выехать. Источник ТАСС сообщил, что если Мирзализаде не уедет добровольно, то его депортируют.

Друг Мирзализаде, комик Артур Чапарян сказал Telegram-каналу Mash, что тот несколько дней назад уехал в Беларусь. Другой знакомый Мирзализаде сообщил "Медиазоне. Беларусь", что сейчас комик "не в России и не в Беларуси".