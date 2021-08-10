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В Москве суд арестовал российского комика за шутки о том, как "русские обмазываются говном"

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Мирзализаде раскаялся в содеянном
Мирзализаде раскаялся в содеянном
Фото: idrak.m / Instagram

9 августа Таганский райсуд Москвы отправил под арест на 10 суток российского стендап-комика Идрака Мирзализаде, которого после его шуток о русских признали виновным в деле о возбуждении ненависти. Об этом телеканалу "Дождь" сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

В ходе одного из выступлений Мирзализаде рассказал, как он с братом нашел испачканный калом матрас в квартире, которую до него снимали русские. "Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать", – процитировал комика телеканал.

Экспертиза обнаружила в его стендап-номере признаки унижения группы лиц по национальному признаку, и комика в июле вызвали в прокуратуру.

Российский пропагандист Владимир Соловьев назвал Мирзализаде "грязью" и потребовал возбуждения уголовного дела. Через некоторое время комик рассказал, что в центре Москвы на него напали.

В суде Мирзализаде не признал вину по делу о возбуждении межнациональной вражды, но раскаялся в содеянном, сообщило в Telegram агентство "Москва". Комик объяснил, что его слова о русских носили "в первую очередь антиксенофобский характер, а само выступление было сугубо юмористическим".

Теги: Россия, прокуратура, Москва, арест, экспертиза, Владимир Соловьев, адвокат, квартира, Сергей Бадамшин, суд, русские, комик
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