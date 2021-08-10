В Москве суд арестовал российского комика за шутки о том, как "русские обмазываются говном"

В ходе одного из выступлений Мирзализаде рассказал, как он с братом нашел испачканный калом матрас в квартире, которую до него снимали русские. "Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать", – процитировал комика телеканал.

Экспертиза обнаружила в его стендап-номере признаки унижения группы лиц по национальному признаку, и комика в июле вызвали в прокуратуру.

Российский пропагандист Владимир Соловьев назвал Мирзализаде "грязью" и потребовал возбуждения уголовного дела. Через некоторое время комик рассказал, что в центре Москвы на него напали.

В суде Мирзализаде не признал вину по делу о возбуждении межнациональной вражды, но раскаялся в содеянном, сообщило в Telegram агентство "Москва". Комик объяснил, что его слова о русских носили "в первую очередь антиксенофобский характер, а само выступление было сугубо юмористическим".