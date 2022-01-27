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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Путин готов войти в Украину

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Пугачев: По моим ощущениям, Путин готов войти в Украину
Пугачев: По моим ощущениям, Путин готов войти в Украину
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент России Владимир Путин готов начать новое вторжение в Украину, считает российский бизнесмен, живущий во Франции, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев.

Об этом он заявил в эфире программы "ГОРДОН", которая транслируется на YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона"

Пугачев отметил, что требования России по "гарантиям безопасности" к НАТО и США заведомо предполагали отказ. 

"Путин же и окружение понимают, что это отказ, что такого не могло бы быть в принципе. "Ялты" не могло состояться вчера. Очевидно, Путин это тоже понимает. То есть это такая в каком-то смысле провокация. Что он хочет отторговать? Это большой-большой вопрос. На мой взгляд, по моим ощущениям, Путин готов войти в Украину. Не важно, как это будет – через Луганск или через Крым, – мы видели все эти карты, которые CNN показывал", – сказал Пугачев. 

По его мнению, сейчас "пограничный момент – введет [Путин] войска или не введет".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она. 

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал США ввести санкции против РФ до начала полномасштабного вторжения, а не после. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, вторжение, российская агрессия, Сергей Пугачев, ток-шоу "ГОРДОН"
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