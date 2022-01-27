Пугачев: Путин готов войти в Украину

Об этом он заявил в эфире программы "ГОРДОН", которая транслируется на YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона".

Пугачев отметил, что требования России по "гарантиям безопасности" к НАТО и США заведомо предполагали отказ.

"Путин же и окружение понимают, что это отказ, что такого не могло бы быть в принципе. "Ялты" не могло состояться вчера. Очевидно, Путин это тоже понимает. То есть это такая в каком-то смысле провокация. Что он хочет отторговать? Это большой-большой вопрос. На мой взгляд, по моим ощущениям, Путин готов войти в Украину. Не важно, как это будет – через Луганск или через Крым, – мы видели все эти карты, которые CNN показывал", – сказал Пугачев.

По его мнению, сейчас "пограничный момент – введет [Путин] войска или не введет".