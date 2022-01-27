"Путин подошел к самому краю". Шендерович рассказал о возможном нападении РФ на Украину

Путин не может остановиться в своем постоянном нагнетании геополитической ситуации, потому что иначе о нем забудут, считает Виктор Шендерович Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

"Путин – бизнесовый человек, и бизнес у него своеобразный – он рэкетир. За пределами политического рэкета, газового шантажа – если это вычесть из Путина – то из него геополитика не будет. Никакой другой повестки у него нет", – сказал публицист в ответ на вопрос ведущей ток-шоу Алеси Бацман о возможном нападении РФ на Украину.

Шендерович добавил, что после 2014 года с Путиным никто не разговаривал и "он заставил разговаривать с собой нагнетанием напряженности".

"Он ведет себя, как рэкетир, который торгует отступом от насилия. Это единственное, что он может предложить в качестве товара. Повышение ставок постоянное – это его игра. Если он этого не будет делать – о нем забудут. Поэтому он подошел к самому краю", – считает писатель.