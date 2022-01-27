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"Путин подошел к самому краю". Шендерович рассказал о возможном нападении РФ на Украину

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Путин не может остановиться в своем постоянном нагнетании геополитической ситуации, потому что иначе о нем забудут, считает Виктор Шендерович
Путин не может остановиться в своем постоянном нагнетании геополитической ситуации, потому что иначе о нем забудут, считает Виктор Шендерович
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Если президент России Владимир Путин прекратит эскалацию, он перестанет быть интересным для мировых лидеров. Об этом 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" сказал российский писатель, публицист Виктор Шендерович.

"Путин – бизнесовый человек, и бизнес у него своеобразный – он рэкетир. За пределами политического рэкета, газового шантажа – если это вычесть из Путина – то из него геополитика не будет. Никакой другой повестки у него нет", – сказал публицист в ответ на вопрос ведущей ток-шоу Алеси Бацман о возможном нападении РФ на Украину.

Шендерович добавил, что после 2014 года с Путиным никто не разговаривал и "он заставил разговаривать с собой нагнетанием напряженности".

"Он ведет себя, как рэкетир, который торгует отступом от насилия. Это единственное, что он может предложить в качестве товара. Повышение ставок постоянное  это его игра. Если он этого не будет делать  о нем забудут. Поэтому он подошел к самому краю", – считает писатель.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она. 

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал США ввести санкции против РФ до начала полномасштабного вторжения, а не после. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Виктор Шендерович, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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