Путин почтил память погибших во время блокады Ленинграда. Вход на кладбище для остальных перекрыли

В релизе отметили, что Путин почтил возложением венка память погибших солдат и жителей Ленинграда в годы Второй мировой войны.

"Медуза" в Telegram опубликовала фото, на котором видно, что Путин во время мероприятия находился на кладбище один. Пока он шел по территории мемориала, за забором стояли люди.

Издание отметило, что в 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда президент РФ возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина" и цветы к братской могиле, где похоронен его старший брат, умерший ребенком в блокаду.

"Пока на кладбище был президент, для остальных вход туда был закрыт. Например, на кладбище не пустили 89-летнюю местную жительницу, пережившую блокаду", – подчеркнула "Медуза".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что кладбище не закрывали для посетителей.

"Незначительно только попросили подождать, когда Путин возлагал цветы, но и то это было очень быстро. На это ушло не более 10 минут. И потом все продолжили спокойно", – сказал пресс-секретарь.