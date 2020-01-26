27 января выйдет документальный фильм Гордона о блокаде Ленинграда

Гордон: Я убежден, что все учебники истории перевраны. Правда – в свидетельствах очевидцев, которые много лет я собираю Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

27 января выйдет первый документальный фильм основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона о блокаде Ленинграда. Трансляция состоится на YouTube-канале Гордона, начало – в 10.00, сообщил журналист изданию "ГОРДОН".

Четырехчасовой фильм выйдет в 76-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Она продолжалась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Во время блокады, по разным оценкам, в трехмиллионном городе погибло от 630 тыс. до 1,5 млн человек, в основном от голода.

"Меня всегда беспокоил вопрос: почему [немцам] сдали Киев, почему сдали Минск, почему сдали Харьков, почему не сдали Ленинград. Почему не спасли 900 тыс. жизней (или больше!) интеллигенции, которая оставалась в городе и умерла просто от голода. Думаю, ответ кроется в том, что [глава СССР Иосиф] Сталин принципиально не хотел оставлять город [вождя социалистической революции Владимира] Ленина, то есть пожертвовали этими людьми исключительно ради идеологии", – сказал журналист.

Гордон напомнил, что российские власти в последнее время не раз поднимали тему блокады Ленинграда и Второй мировой войны. В конце декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин так прокомментировал заявления, что блокадный Ленинград нужно было сдать немцам, чтобы сохранить человеческие жизни: "Вы придурки? Вас бы уже не было". В январе во время встречи с ветеранами Путин сказал, что РФ "заткнет поганый рот" зарубежным деятелям, которые "пытаются переиначить историю" Второй мировой войны.

"Это тот редкий случай, когда я полностью согласен с президентом России, когда я тоже считаю, что нужно заткнуть поганые рты всем тем, кто сеет дезинформацию и рассказывает и о ленинградской блокаде, и о Второй мировой войне неправду. Я очень часто пытаюсь представить себя на месте людей, которые в те годы защищали свою Родину, которые погибали очень часто безрассудно, глупо, вследствие многочисленных ошибок командования. Сегодня я хочу попытаться пролить свет на ту огромную трагедию, которая разыгралась на территории нашей бывшей большой страны с 22 июня 1941 года", – сказал Гордон.

Журналист отметил, что за свою творческую карьеру взял около 900 интервью, некоторые его герои пережили блокаду Ленинграда или изучали эту тему. В свой документальный фильм Гордон включил фрагменты программ с российским художником Ильей Глазуновым, писателем Даниилом Граниным, оперной певицей Еленой Образцовой, которые поделились воспоминаниями о блокаде города, а также отрывки интервью с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, сыном бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергеем Хрущевым, советским разведчиком и писателем Виктором Суворовым, историком Марком Солониным, писателем Эдвардом Радзинским, бывшим советником Путина Андреем Илларионовым и другими.

"Я убежден, что все учебники истории перевраны. Правда – в свидетельствах очевидцев, которые много лет я собираю", – резюмировал журналист.