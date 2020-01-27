Клуб читателей
ГОРДОН
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Документальный фильм Гордона о блокаде Ленинграда. Трансляция

Сегодня в 10.00 на YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона выйдет его документальный фильм о блокаде Ленинграда. В фильм вошли воспоминания очевидцев блокады – известных российских художников, певцов, писателей, а также интервью с историками, писателями, советскими военачальниками о блокаде города, которая продолжалась 872 дня и унесла, по разным оценкам, от 630 тыс. до 1,5 млн жизней. Четырехчасовой фильм приурочен к 76-й годовщине полного снятия блокады с Ленинграда.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

"Меня всегда беспокоил вопрос: почему [немцам] сдали Киев, почему сдали Минск, почему сдали Харьков, почему не сдали Ленинград. Почему не спасли 900 тыс. жизней (или больше!) интеллигенции, которая оставалась в городе и умерла просто от голода. Думаю, ответ кроется в том, что [глава СССР Иосиф] Сталин принципиально не хотел оставлять город [вождя социалистической революции Владимира] Ленина, то есть пожертвовали этими людьми исключительно ради идеологии", – сказал журналист. 

Гордон отметил, что за свою творческую карьеру взял около 900 интервью, некоторые его герои пережили блокаду Ленинграда или изучали эту тему. В свой документальный фильм Гордон включил фрагменты программ с российским художником Ильей Глазуновым, писателем Даниилом Граниным, оперной певицей Еленой Образцовой, которые поделились воспоминаниями о блокаде города, а также отрывки интервью с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, сыном бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергеем Хрущевым, советским разведчиком и писателем Виктором Суворовым, историком Марком Солониным, писателем Эдвардом Радзинским, бывшим советником Путина Андреем Илларионовым и другими.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Ленинград, блокада
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Илларионов: Почему Путин так спешит с изменениями в конституцию? Главный фактор – в марте начало суда по Boeing MH17
  Илларионов: Почему Путин так спешит с изменениями в конституцию? Главный фактор – в марте начало суда по Boeing MH17 G
Дмитрий ГОРДОН
  Почему нет снега в Украине и к чему это приведет?
  Почему нет снега в Украине и к чему это приведет? G
Светлана СИВОВНА
Томиленко о "законопроекте Бородянского": Мы не готовы подавать патроны, которыми в нас же и выстрелят
Томиленко о "законопроекте Бородянского": Мы не готовы подавать патроны, которыми в нас же и выстрелят G
Анна ШЕСТАК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS