Документальный фильм Гордона о блокаде Ленинграда. Трансляция

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

"Меня всегда беспокоил вопрос: почему [немцам] сдали Киев, почему сдали Минск, почему сдали Харьков, почему не сдали Ленинград. Почему не спасли 900 тыс. жизней (или больше!) интеллигенции, которая оставалась в городе и умерла просто от голода. Думаю, ответ кроется в том, что [глава СССР Иосиф] Сталин принципиально не хотел оставлять город [вождя социалистической революции Владимира] Ленина, то есть пожертвовали этими людьми исключительно ради идеологии", – сказал журналист.

Гордон отметил, что за свою творческую карьеру взял около 900 интервью, некоторые его герои пережили блокаду Ленинграда или изучали эту тему. В свой документальный фильм Гордон включил фрагменты программ с российским художником Ильей Глазуновым, писателем Даниилом Граниным, оперной певицей Еленой Образцовой, которые поделились воспоминаниями о блокаде города, а также отрывки интервью с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, сыном бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергеем Хрущевым, советским разведчиком и писателем Виктором Суворовым, историком Марком Солониным, писателем Эдвардом Радзинским, бывшим советником Путина Андреем Илларионовым и другими.