"Нет никаких изменений позиции США". Блинкен рассказал о содержании ответа на требования Москвы по "гарантиям безопасности"

Блинкен отметил, что содержание документа соотносится с позицией США, о которой открыто говорили ранее.

"Могу только повторить то, что мы заявляли публично в течение многих недель, а на самом деле лет. Мы будем поддерживать принцип открытых дверей в НАТО. Это обязательство, которое мы должны соблюдать. Нет никаких уступок, изменений в позиции США в этом документе. Нет изменений и не будет изменений", – подчеркнул госсекретарь.

По его словам, Вашингтон не будет публиковать документ, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров.

Госсекретарь США перечислил направления, по которым Соединенные Штаты и РФ могут вместе работать. В их числе Блинкен назвал в том числе и безопасность России. Он добавил, что решение примет президент России Владимир Путин.

"Посмотрим, какой будет ответ. Если Россия отнесется серьезно, на принципах взаимной ответственности с целью повысить уровень безопасности для всех, этим мы сможем заниматься. Все это сформулировано в этом документе, но за Путина мы не можем принимать такие решения", – сказал Блинкен.

Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января привез в министерство иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по "гарантиям безопасности". Документы не опубликованы.

Блинкен сегодня также заявил о том, что США продолжат поддерживать Украину, и подчеркнул, что перед РФ поставили выбор: пойти по дипломатическому пути.

"Мы изложили все последствия, с которыми России придется иметь дело, если она пойдет по другому пути. Кроме того, мы обязаны усилить поддержку украинской безопасности и экономики. Наши союзники в Европе едины в этом мнении. Теперь России нужно решить, как отреагировать. Мы готовы в любом случае", – заявил госсекретарь.