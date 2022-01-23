Блинкен обсудил с главой МИД Канады наращивание Россией военных сил у границ Украины

"Важная беседа с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли о неспровоцированном наращивании Россией военной мощи у границ Украины. Мы по-прежнему привержены дипломатии, но готовы в координации с союзниками по НАТО и партнерами предпринять серьезные меры в ответ на дальнейшую российскую агрессию", – написал Блинкен.

Important discussion with Canadian Foreign Minister @melaniejoly about Russia’s unprovoked military buildup on Ukraine’s borders. We remain committed to diplomacy but are ready, in coordination with @NATO Allies and partners, to impose severe costs for further Russian aggression. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 22, 2022

Перед этим Блинкен подчеркнул, что США, их союзники и партнеры объединяются, чтобы ускорить оказание помощи Украине в сфере безопасности и помочь Украине укрепить оборону.

The United States and its allies and partners are standing together to expedite security assistance to Ukraine. We are utilizing all available security cooperation tools to help Ukraine bolster its defenses in the face of Russian aggression. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 22, 2022

18 января вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обсудила с Жоли усиление военной помощи.

21 января премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада предоставит правительству Украины кредит в размере до $120 млн на фоне агрессии России, а также изучит другие возможные способы помощи Украине.

Канада последовательно поддерживает Киев в противодействии России с момента аннексии Крыма в 2014 году, включая предоставление нелетального военного оборудования и отправку ротаций из 200 военнослужащих канадских вооруженных сил каждые шесть месяцев для обучения украинских силовиков.

По данным "Радіо Свобода", в пятерку стран, оказывающих Украине самую большую военную поддержку, включая и вооружение, входят США, Великобритания, Канада, Польша и Литва.