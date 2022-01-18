Вице-премьер Стефанишина обсудила с министром иностранных дел Канады усиление военной помощи Украине

"Стороны обсудили вопросы сдерживания вооруженной агрессии России, поддержку евроатлантических устремлений Украины и сотрудничество Украины и Канады в секторе безопасности и обороны. Вице-премьер-министр поблагодарила за непреклонную поддержку Канады, которая особенно важна во времена эскалации агрессии со стороны России", – говорится в сообщении.

Стефанишина подчеркнула, что для сдерживания дальнейшей эскалации нужно четко сформировать следующие шаги и меры предосторожности. В частности, по ее мнению, продление и введение более жестких санкций является одним из необходимых инструментов для предупреждения военной угрозы со стороны Кремля.

"Прихоти Кремля будут увеличиваться, как только [президент РФ Владимир] Путин почувствует, что западные демократии идут на уступки. Сначала Россия поставила ультиматум, что Украина не должна стать членом НАТО, затем условия изменились и Кремль потребовал гарантий нерасширения Североатлантического альянса в Восточной Европе, еще позже – возвращения НАТО в состояние 1997 года. Россия также требует прекратить совместные военные учения на территории Украины, так что аппетит диктовать неприемлемые условия будет расти", – считает Стефанишина.

Она подчеркнула, что укрепление обороноспособности Украины в интересах всех демократических стран.

Со своей стороны, Жоли подтвердила единство стран – членов НАТО в поддержке Украины и заверила в продолжении плодотворного сотрудничества Канады с Украиной.

Жоли с 17 января находится с визитом в Украине. Она уже встретилась с премьер-министром Денисом Шмыгалем, запланирована также встреча с главой МИД Дмитрием Кулебой.