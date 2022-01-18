Вице-премьер Стефанишина обсудила с министром иностранных дел Канады усиление военной помощи Украине

"Стороны обсудили вопросы сдерживания вооруженной агрессии России, поддержку евроатлантических устремлений Украины и сотрудничество Украины и Канады в секторе безопасности и обороны. Вице-премьер-министр поблагодарила за непреклонную поддержку Канады, которая особенно важна во времена эскалации агрессии со стороны России", – говорится в сообщении.
Стефанишина подчеркнула, что для сдерживания дальнейшей эскалации нужно четко сформировать следующие шаги и меры предосторожности. В частности, по ее мнению, продление и введение более жестких санкций является одним из необходимых инструментов для предупреждения военной угрозы со стороны Кремля.
"Прихоти Кремля будут увеличиваться, как только [президент РФ Владимир] Путин почувствует, что западные демократии идут на уступки. Сначала Россия поставила ультиматум, что Украина не должна стать членом НАТО, затем условия изменились и Кремль потребовал гарантий нерасширения Североатлантического альянса в Восточной Европе, еще позже – возвращения НАТО в состояние 1997 года. Россия также требует прекратить совместные военные учения на территории Украины, так что аппетит диктовать неприемлемые условия будет расти", – считает Стефанишина.
Она подчеркнула, что укрепление обороноспособности Украины в интересах всех демократических стран.
Со своей стороны, Жоли подтвердила единство стран – членов НАТО в поддержке Украины и заверила в продолжении плодотворного сотрудничества Канады с Украиной.
Жоли с 17 января находится с визитом в Украине. Она уже встретилась с премьер-министром Денисом Шмыгалем, запланирована также встреча с главой МИД Дмитрием Кулебой.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.