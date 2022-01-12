ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Коммуникационная стратегия по евроатлантической интеграции Украины. Кабмин утвердил план действий до 2025 года

Кабмин утвердил план мероприятий, который сфокусирован на усилении коммуникации более 100 государственных органов и учреждений
Кабмин утвердил план мероприятий, который сфокусирован на усилении коммуникации более 100 государственных органов и учреждений
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 12 января утвердил план мероприятий по реализации Стратегии коммуникации по евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года. Об этом сообщает сайт правительства.

Этот план фокусируется на усилении коммуникации более 100 государственных органов и учреждений, образовательных и научных институций, а также органов местного самоуправления, которые участвуют в национальных программах под эгидой Комиссии Украина – НАТО, говорится в релизе. 

Среди мер, предусмотренных планом: 

  • усиление межведомственной коммуникации по евроатлантической интеграции, а также взаимодействия между центральными и местными органами исполнительной власти и местного самоуправления;
  • обучение и повышение квалификации украинских чиновников относительно интеграции в ЕС и НАТО, а также по вопросам коммуникации;
  • внедрение унифицированных подходов к освещению темы евроатлантической интеграции;
  • проведение национальных информационных кампаний;
  • противодействие дезинформации;
  • налаживание регулярной и системной коммуникации с международным сообществом по поводу стратегического курса Украины по вступлению в НАТО и проведения соответствующих реформ.

Украина уже является частью евроатлантической архитектуры безопасности, на повестке дня – расширение сотрудничества с НАТО, заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. 

"Евроатлантическая интеграция предполагает не только военную, но и политическую взаимосовместимость с государствами – членами НАТО. Ведь вступление в Альянс – это цивилизационный выбор присоединиться к открытым и демократическим обществам со справедливыми и предсказуемыми правилами и законами – фундаментом экономического процветания. Стратегия коммуникации евроатлантической интеграции и, соответственно, план мер по ее выполнению построены на этом понимании", – пояснила она. 

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Стратегию коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года президент страны Владимир Зеленский утвердил в августе 2021 года. 

В декабре Россия выдвинула требование США взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Сегодня прошел один из раундов переговоров по этим требованиям РФ – первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО. Переговоры продлились около четырех часов. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО участвовали генсек Альянса Йенс Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Шерман.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы. 

Генсек по итогам встречи сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Союзники по Альянсу выразили серьезную обеспокоенность  наращиванием Россией войск вокруг Украины и на ее территории, а Столтенберг подчеркнул, что Россия представляет угрозу Украине, а не наоборот.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Кабинет Министров, правительство, Йенс Столтенберг, евроинтеграция, дезинформация, Кабмин, Ольга Стефанишина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога
  "Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы
"О-о-о, ножки", "Горяча и сексуальна". Белла Хадид снялась в нижнем белье и чулках для рекламы Victoria’s Secret
"О-о-о, ножки", "Горяча и сексуальна". Белла Хадид снялась в нижнем белье и чулках для рекламы Victoria’s Secret
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь. Он отреагировал
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь. Он отреагировал
"Хороша жопень", "Ягодицы – как ягодка". Каменских обнародовала в сети новые пляжные снимки
"Хороша жопень", "Ягодицы – как ягодка". Каменских обнародовала в сети новые пляжные снимки
"Навку посадят?" При демонтаже декораций на шоу жены пресс-секретаря Путина погиб рабочий. СМИ опубликовали видео из зала
"Навку посадят?" При демонтаже декораций на шоу жены пресс-секретаря Путина погиб рабочий. СМИ опубликовали видео из зала
"Мамасита", "Натуральная красота". 40-летняя супермодель Амбросио снялась топлес
"Мамасита", "Натуральная красота". 40-летняя супермодель Амбросио снялась топлес
"Евровидение 2022". Почти 300 украинских артистов подали заявки на участие в нацотборе
"Евровидение 2022". Почти 300 украинских артистов подали заявки на участие в нацотборе
48-летняя Клум станцевала в откровенном купальнике и засветила на камеру роскошную грудь
48-летняя Клум станцевала в откровенном купальнике и засветила на камеру роскошную грудь
"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом
"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
У госпитализированного из дома престарелых 85-летнего Куравлева диагностировали поражение мозга
У госпитализированного из дома престарелых 85-летнего Куравлева диагностировали поражение мозга
"Поймал русалку. Сама в руки шла". Горбунов показал свой "улов" на отдыхе в Таиланде
"Поймал русалку. Сама в руки шла". Горбунов показал свой "улов" на отдыхе в Таиланде
Историческая драма о любви немки и украинца стала лауреатом Будапештского кинофестиваля
Историческая драма о любви немки и украинца стала лауреатом Будапештского кинофестиваля
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (526020)
2
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (81728)
3
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась голой (77593)
4
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (51479)
5
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (47243)
6
"Секси-бикини", "Мамасита". 55-летняя Хайек снялась в мокром купальнике (32366)
7
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками (31812)
8
Седокова крупным планом засветила соски (31535)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS