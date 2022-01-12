Коммуникационная стратегия по евроатлантической интеграции Украины. Кабмин утвердил план действий до 2025 года

Кабмин утвердил план мероприятий, который сфокусирован на усилении коммуникации более 100 государственных органов и учреждений Фото: kmu.gov.ua

Этот план фокусируется на усилении коммуникации более 100 государственных органов и учреждений, образовательных и научных институций, а также органов местного самоуправления, которые участвуют в национальных программах под эгидой Комиссии Украина – НАТО, говорится в релизе.

Среди мер, предусмотренных планом:

усиление межведомственной коммуникации по евроатлантической интеграции, а также взаимодействия между центральными и местными органами исполнительной власти и местного самоуправления;

обучение и повышение квалификации украинских чиновников относительно интеграции в ЕС и НАТО, а также по вопросам коммуникации;

внедрение унифицированных подходов к освещению темы евроатлантической интеграции;

проведение национальных информационных кампаний;

противодействие дезинформации;

налаживание регулярной и системной коммуникации с международным сообществом по поводу стратегического курса Украины по вступлению в НАТО и проведения соответствующих реформ.

Украина уже является частью евроатлантической архитектуры безопасности, на повестке дня – расширение сотрудничества с НАТО, заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Евроатлантическая интеграция предполагает не только военную, но и политическую взаимосовместимость с государствами – членами НАТО. Ведь вступление в Альянс – это цивилизационный выбор присоединиться к открытым и демократическим обществам со справедливыми и предсказуемыми правилами и законами – фундаментом экономического процветания. Стратегия коммуникации евроатлантической интеграции и, соответственно, план мер по ее выполнению построены на этом понимании", – пояснила она.