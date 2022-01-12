Коммуникационная стратегия по евроатлантической интеграции Украины. Кабмин утвердил план действий до 2025 года

Этот план фокусируется на усилении коммуникации более 100 государственных органов и учреждений, образовательных и научных институций, а также органов местного самоуправления, которые участвуют в национальных программах под эгидой Комиссии Украина – НАТО, говорится в релизе.
Среди мер, предусмотренных планом:
Украина уже является частью евроатлантической архитектуры безопасности, на повестке дня – расширение сотрудничества с НАТО, заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Евроатлантическая интеграция предполагает не только военную, но и политическую взаимосовместимость с государствами – членами НАТО. Ведь вступление в Альянс – это цивилизационный выбор присоединиться к открытым и демократическим обществам со справедливыми и предсказуемыми правилами и законами – фундаментом экономического процветания. Стратегия коммуникации евроатлантической интеграции и, соответственно, план мер по ее выполнению построены на этом понимании", – пояснила она.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
Стратегию коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года президент страны Владимир Зеленский утвердил в августе 2021 года.
В декабре Россия выдвинула требование США взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
Сегодня прошел один из раундов переговоров по этим требованиям РФ – первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО. Переговоры продлились около четырех часов. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО участвовали генсек Альянса Йенс Столтенберг, постоянные представители 30 стран – членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Шерман.
Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.
Генсек по итогам встречи сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Союзники по Альянсу выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией войск вокруг Украины и на ее территории, а Столтенберг подчеркнул, что Россия представляет угрозу Украине, а не наоборот.