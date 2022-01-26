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США передали России письменный ответ на требования по "гарантиям безопасности"

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Документы в МИД России привез посол США Джон Салливан
Документы в МИД России привез посол США Джон Салливан
Фото: ЕРА

Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января привез в министерство иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по "гарантиям безопасности". Об этом сообщила российская газета "Коммерсантъ".

"РИА Новости" опубликовало видео, где показано, что автомобиль Салливана припаркован у здания МИД. 

По данным "Коммерсанта", Салливан доставил два документа: один – от США, второй – от НАТО. 

Салливан уже покинул здание МИД. Он пробыл там около 30 минут и не стал давать комментарии, когда уходил, отметило агентство ТАСС

Позже пресс-служба МИД РФ подтвердила визит Салливана. "26 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана по его просьбе. В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", – сообщили там.

Документы не опубликованы. Однако на сайте НАТО размещен анонс онлайн-брифинга генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга (он начнется в 20.00 по киевскому времени), а госсекретарь США Энтони Блинкен начнет брифинг в ближайшее время.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания СНБО заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МИД России, российская агрессия, война в Украине, документы, война на Донбассе, Джон Салливан
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