США передали России письменный ответ на требования по "гарантиям безопасности"

"РИА Новости" опубликовало видео, где показано, что автомобиль Салливана припаркован у здания МИД.

По данным "Коммерсанта", Салливан доставил два документа: один – от США, второй – от НАТО.

Салливан уже покинул здание МИД. Он пробыл там около 30 минут и не стал давать комментарии, когда уходил, отметило агентство ТАСС.

Позже пресс-служба МИД РФ подтвердила визит Салливана. "26 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана по его просьбе. В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", – сообщили там.

Документы не опубликованы. Однако на сайте НАТО размещен анонс онлайн-брифинга генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга (он начнется в 20.00 по киевскому времени), а госсекретарь США Энтони Блинкен начнет брифинг в ближайшее время.