"Теперь России нужно решить, как отреагировать. Мы готовы в любом случае". Блинкен заявил о поддержке Украины

Блинкен: Мы смотрим, как можем поддержать экономику помимо той серьезной помощи, которую уже оказываем Фото: ЕРА

"Мы знаем, что финансовая система и экономика Украины пострадала в результате недавних событий. Мы смотрим, как можем поддержать экономику помимо той серьезной помощи, которую уже оказываем. То же самое делают наши европейские союзники", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что перед РФ поставили выбор: пойти по дипломатическому пути.

"Мы изложили все последствия, с которыми России придется иметь дело, если она пойдет по другому пути. Кроме того, мы обязаны усилить поддержку украинской безопасности и экономики. Наши союзники в Европе едины в этом мнении. Теперь России нужно решить, как отреагировать. Мы готовы в любом случае", – заявил госсекретарь.

Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января привез в министерство иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по "гарантиям безопасности". Документы не опубликованы.