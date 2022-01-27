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Волкер: Россия призывает к соблюдениям договоренностей, но сама никогда их не соблюдает

Россия требует от Украины соблюдения Минских соглашений, но сама не прекращает военные действия на Донбассе, напомнил Курт Волкер
Россия требует от Украины соблюдения Минских соглашений, но сама не прекращает военные действия на Донбассе, напомнил Курт Волкер
Фото: EPA

Кремль обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, хотя сам не предпринимает никаких шагов по деэскалации конфликта на Донбассе. Об этом в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал специальный представитель Государственного департамента США по Украине (2017–2019) Курт Волкер.

Он ответил на вопрос ведущей ток-шоу Алеси Бацман о том, не склоняют ли США Украину к выполнению Минских договоренностей через "формулу Штайнмайера", которая является "красной линией" для Украины. 

"Никакого кризиса не было бы, если бы не было сосредоточия сил вокруг Украины. Путин этим занимается и мы пытаемся его успокоить и вернуть в естественные границы. Но Украина делает сейчас все возможное, и проблема не в ней, а в том, что Россия призывает к соблюдению договоренностей, но никогда сама их не соблюдает. Не отводит войска, не прекращает огонь, не распускает незаконные военные формирования", — сказал экс-представитель Госдепа.

Волкер также отметил, что  Украина, в отличие от Кремля, готова выполнить свои обязательства по Минским соглашениям.

"Россия не дает этому случится и одновременно с этим постоянно обвиняет Украину. Поэтому США не нужно ни к чему подталкивать Украину, нужно РФ воздержаться от агрессии. Они пытаются отвлечь внимание от своих действий, не меняя намерений", — резюмировал Волкер.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она. 

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

Теги: Россия, США, Украина, война в Украине, Курт Волкер, ток-шоу "ГОРДОН"
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