Волкер: Россия призывает к соблюдениям договоренностей, но сама никогда их не соблюдает

Он ответил на вопрос ведущей ток-шоу Алеси Бацман о том, не склоняют ли США Украину к выполнению Минских договоренностей через "формулу Штайнмайера", которая является "красной линией" для Украины.
"Никакого кризиса не было бы, если бы не было сосредоточия сил вокруг Украины. Путин этим занимается и мы пытаемся его успокоить и вернуть в естественные границы. Но Украина делает сейчас все возможное, и проблема не в ней, а в том, что Россия призывает к соблюдению договоренностей, но никогда сама их не соблюдает. Не отводит войска, не прекращает огонь, не распускает незаконные военные формирования", — сказал экс-представитель Госдепа.
Волкер также отметил, что Украина, в отличие от Кремля, готова выполнить свои обязательства по Минским соглашениям.
"Россия не дает этому случится и одновременно с этим постоянно обвиняет Украину. Поэтому США не нужно ни к чему подталкивать Украину, нужно РФ воздержаться от агрессии. Они пытаются отвлечь внимание от своих действий, не меняя намерений", — резюмировал Волкер.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.