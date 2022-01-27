Волкер: Россия призывает к соблюдениям договоренностей, но сама никогда их не соблюдает

Россия требует от Украины соблюдения Минских соглашений, но сама не прекращает военные действия на Донбассе, напомнил Курт Волкер Фото: EPA

Он ответил на вопрос ведущей ток-шоу Алеси Бацман о том, не склоняют ли США Украину к выполнению Минских договоренностей через "формулу Штайнмайера", которая является "красной линией" для Украины.

"Никакого кризиса не было бы, если бы не было сосредоточия сил вокруг Украины. Путин этим занимается и мы пытаемся его успокоить и вернуть в естественные границы. Но Украина делает сейчас все возможное, и проблема не в ней, а в том, что Россия призывает к соблюдению договоренностей, но никогда сама их не соблюдает. Не отводит войска, не прекращает огонь, не распускает незаконные военные формирования", — сказал экс-представитель Госдепа.

Волкер также отметил, что Украина, в отличие от Кремля, готова выполнить свои обязательства по Минским соглашениям.

"Россия не дает этому случится и одновременно с этим постоянно обвиняет Украину. Поэтому США не нужно ни к чему подталкивать Украину, нужно РФ воздержаться от агрессии. Они пытаются отвлечь внимание от своих действий, не меняя намерений", — резюмировал Волкер.