Экс-премьер Франции занял место бывшего зятя Путина в совете директоров крупнейшей нефтехимической компании РФ

Уголовный суд Парижа летом приговорил Фийона к тюремному заключению за растрату государственных средств Фото: ЕРА

Бывший зять президента России Владимира Путина, бизнесмен Кирилл Шамалов, занимавший в "Сибуре" должность заместителя председателя совета директоров, покинул ее. Совет расширился с 11 до 12 человек. В числе его новых членов оказался Фийон, он стал независимым директором, отметили журналисты.

"РБК" отмечает, что Шамалов покинул совет директоров после объединения "Сибура" с татарской группой ТАИФ.