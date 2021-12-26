Экс-премьер Франции занял место бывшего зятя Путина в совете директоров крупнейшей нефтехимической компании РФ

Бывший зять президента России Владимира Путина, бизнесмен Кирилл Шамалов, занимавший в "Сибуре" должность заместителя председателя совета директоров, покинул ее. Совет расширился с 11 до 12 человек. В числе его новых членов оказался Фийон, он стал независимым директором, отметили журналисты.
"РБК" отмечает, что Шамалов покинул совет директоров после объединения "Сибура" с татарской группой ТАИФ.
Карьерный взлет Шамалова случился после того, как в 2013 году он женился на главе фонда "Иннопрактика" Катерине Тихоновой. СМИ неоднократно называли ее младшей дочерью президента РФ Владимира Путина. Министерство финансов США в апреле 2018 года назвало Тихонову дочерью Путина, когда объявляло о санкциях против ряда российских бизнесменов и чиновников, среди которых был и Шамалов.
Их свадьба прошла 23–25 февраля 2013 года на горнолыжном курорте "Игора" в Ленинградской области.
Агентство Bloomberg в январе 2018 года сообщило, что Шамалов и Тихонова расстались.
Франсуа Фийон родился во Франции в 1954 году. Он возглавлял кабинет министров страны в 2007 – 2012 годах при президенте Николя Саркози.
Уголовный суд Парижа 29 июня 2021 года приговорил Фийона к тюремному заключению за растрату государственных средств. Политика приговорили к двум годам лишения свободы, еще три года он получил условно. Фийона признали виновным в фиктивном трудоустройстве жены Пенелопы на должность своего помощника в Национальной ассамблее. Обвиняемые должны возместить в бюджет сумму вознаграждения, полученную Пенелопой Фийон, – €1,156 млн.
Фийон заявлял, что его действия были законными, поскольку с зарплаты жены высчитывались все налоги, но признал нарушение этических норм.
В июле этого года Фийон вошел в совет директоров российской госкомпании "Зарубежнефть".