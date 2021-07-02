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Экс-премьер Франции вошел в совет директоров российской "Зарубежнефти". Он известен скандалом с трудоустройством жены

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Фийон был премьером Франции во время президентства Саркози
Фийон был премьером Франции во время президентства Саркози
Фото: ЕРА

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской госкомпании "Зарубежнефть". Об этом сказано в информации об изменении списка аффилированных лиц, которую компания обнародовала 2 июля.

В списке, отражающем ситуацию на 30 июня, Франсуа Фийон идет под №4, он числится членом совета директоров "Зарубежнефти" с 28 июня.

При этом в списке членов совета, опубликованном на сайте компании, Фийона пока нет. В нем отсутствует и заместитель главы Росимущества Алексей Павлов. Покинули совет директоров, согласно новому списку, помощник вице-премьера РФ Юрия Борисова Алексей Козлов и недавно оставившая пост заместителя министра экономического развития Оксана Тарасенко.

Членами совета директоров компании остались председатель совета директоров "Зарубежнефти" Евгений Муров, замминистра финансов России Павел Кадочников, советник председателя правления "Газпромбанка" Карен Карапетян, гендиректор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, замминистра энергетики Павел Сорокин и директор департамента Минэнерго Владимир Фургальский.

Контекст:

"Зарубежнефть" – это российская государственная нефтяная компания. Ее штаб-квартира находится в Москве. Единственным акционером "Зарубежнефти" является Росимущество. По информации РБК, компанию основали осенью 1967 года для строительства объектов нефтяной промышленности за рубежом, в частности в Алжире, Вьетнаме, Индии, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии и на Кубе.

Фийон занимал пост премьер-министра Франции с мая 2007-го по май 2012 года во время президентства Николя Саркози

Уголовный суд Парижа 29 июня приговорил его к тюремному заключению за растрату государственных средств. Политика приговорили к двум годам лишения свободы, еще три года он получил условно. Фийона признали виновным в фиктивном трудоустройстве жены Пенелопы на должность своего помощника в Национальной ассамблее. Обвиняемые должны возместить в бюджет сумму вознаграждения, полученную Пенелопой Фийон, – €1,156 млн.

Фийон заявлял, что его действия были законными, поскольку с зарплаты жены высчитывались все налоги, но признал нарушение этических норм.

В 2017-м Фийон баллотировался в президенты и до скандала с трудоустройством жены считался претендентом на победу. В первом туре выборов 23 апреля 2017 года он уступил не только будущему президенту Эммануэлю Макрону, но и лидеру ультраправых Марин Ле Пен, после чего объявил об уходе из политики.

Теги: Газпром, Россия, Франция, Газпромбанк, Франсуа Фийон, Карен Карапетян, госкомпании
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