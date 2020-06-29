Бывший премьер-министр Франции приговорен к пяти годам тюрьмы

Бывший премьер-министр Франции (2007–2012), экс-кандидат в президенты Франсуа Фийон и его жена Пенелопа признаны виновными в нецелевом использовании государственных средств.

Как сообщает Le Parisien, парижский суд 29 июня приговорил Фийона к пяти годам лишения свободы (три из них – условно), штрафу в размере €375 тыс., а также запретил экс-политику занимать государственные должности в течение 10 лет. Его жена получила трехлетний условный срок.

Суд обязал супругам возместить государству убытки в размере около €1 млн.

Фийон заявил о намерении обжаловать решение.

В обвинении идет речь о фиктивной работе Пенелопы Фийон в офисе супруга в Национальном собрании Франции. За три года жена экс-премьера Франции получила около €800 тыс. за работу, которую фактически не выполняла.