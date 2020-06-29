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Экс-премьера Франции Фийона приговорили к тюремному заключению за трудоустройство жены

Бывший глава французского правительства Франсуа Фийон признан виновным в фиктивном трудоустройстве своей супруги Пенелопы. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, из которых три – условно.

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Суд признал супругов Фийон виновными
Суд признал супругов Фийон виновными
Фото: ЕРА

29 июня уголовный суд Парижа приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона к тюремному заключению за растрату государственных средств, два года политик проведет за решеткой, еще три года он получил условно. Об этом сообщает Le Figaro.

Также политика на 10 лет лишили права занимать выборные должности.

Фийона признали виновным в фиктивном трудоустройстве жены Пенелопы на должность своего помощника в Национальной ассамблее. Следствие доказало, что она только числилась сотрудником парламента, получая при этом зарплату.

Пенелопу Фийон приговорили к трем годам условного заключения. Оба супруга также оштрафованы на €375 тыс. каждый.

Сообщник четы, бывший помощник Фийона Марк Жуло приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере €20 тыс.

Обвиняемые также должны возместить в бюджет сумму вознаграждения, полученную Пенелопой Фийон, – €1,156 млн.

Адвокаты Фийона назвали вердикт суда несправедливым и заявили, что обжалуют его.

31 января 2017 года полиция Франции провела обыски в административном корпусе Национальной ассамблеи по делу о незаконных выплатах бюджетных средств жене Фийона Пенелопе. Ее подозревали в том, что она c 1998-го по 2007 год числилась помощником супруга в Национальной ассамблее, получала зарплату из бюджета, но не выполняла каких-либо обязанностей.

Фийон заявлял, что его действия были законными, поскольку с зарплаты жены высчитывались все налоги, но признал нарушение этических норм.

В 2007–2012 годах Фийон был главой французского правительства. В 2017-м баллотировался в президенты и до скандала с трудоустройством жены считался претендентом на победу. В первом туре выборов 23 апреля 2017 года он уступил не только будущему президенту Эммануэлю Макрону, но и лидеру ультраправых Марин Ле Пен, после чего объявил об уходе из политики.

Теги: Франция, зарплата, приговор, растрата, Франсуа Фийон, суд
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