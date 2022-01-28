Кулеба и Боррель обсудили подготовку санкций против России

Боррель проинформировал Кулебу об итогах совещания Совета ЕС и пригласил его принять участие в следующем заседании совета. Собеседники обсудили подготовку санкций против РФ для сдерживания России от воплощения агрессивных планов в отношении Украины и Европы.

Особое внимание глава МИД Украины и представитель Евросоюза уделили перспективам продвижения дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Боррель подтвердил отсутствие намерений на этом этапе эвакуировать членов семей и сотрудников представительства ЕС в Украине.

19 января Боррель и Кулеба обсуждали пакет комплексного сдерживания России, в частности – подготовку жестких санкций ЕС против РФ в случае дальнейшей эскалации. Разговор состоялся в преддверии совета Евросоюза 24 января и на фоне "активных дипломатических усилий Украины, США и ЕС", целью которых является избежание дальнейшей эскалации со стороны РФ.