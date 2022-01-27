Боррель призвал Россию выбрать "путь дипломатии", предложенный США

Только "путь дипломатии" может дать Украине и Европе долговременное решение по безопасности, отметил Боррель Фото: EPA

Об этом Боррель написал в Twitter 27 января.

"Приветствую письменный ответ госсекретаря [Энтони] Блинкена на российские предложения по безопасности", – отметил дипломат.

По мнению Борреля, "только путь дипломатии может дать Украине и населению Европы долговременное решение".

"Я призываю Россию выбрать этот путь. ЕС и США едины в этом подходе", – подчеркнул верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

I welcome @secblinken’s written response to Russia’s security proposals.



The diplomatic path offers the only lasting solution to the people of Ukraine and the people of Europe.



I urge Russia to take it. The EU and the U.S. are united in our approach. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 26, 2022

Блинкен сообщил 26 января, что не может подробно говорить об ответе Вашингтона, но подчеркнул, что содержание документа соотносится с позицией США, о которой открыто говорили ранее. По его словам, в подготовке ответа России активно участвовал президент США Джо Байден.

"Мы будем поддерживать принцип открытых дверей в НАТО. Это обязательство, которое мы должны соблюдать. Нет никаких уступок, изменений в позиции США в этом документе. Нет изменений и не будет изменений", – подчеркнул госсекретарь.

В то же время Вашингтон не будет публиковать документ, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров, сказал Блинкен.

Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг 26 января заявил, что НАТО также передал свой ответ России. По его словам, есть три направления, по которым Альянс может сотрудничать с Россией. Они касаются отношений и контактов между Россией и НАТО, европейской безопасности, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, и контроля над вооружениями. "Во всех наших усилиях мы продолжаем тесно координировать свои действия с Украиной, а также с другими партнерами, включая Финляндию, Швецию, Грузию и, конечно же, Европейский союз", – заявил он. Также Столтенберг призвал РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы.

По словам спикера Госдепартамента США Неда Прайса, Соединенные Штаты уведомили Украину о том, каким будет их ответ на предложения России по так называемым гарантиям безопасности, а также учли позицию Киева.

"Мы не только проинформировали их [Украину] и ознакомили их с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчет", – отметил дипломат.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что ответ США России по "гарантиям безопасности" в части Украины не вызывает возражений.

В МИД РФ заявили, что по главному вопросу для России в этом документе позитивной реакции нет. Решение о дальнейших шагах РФ будет принимать президент Владимир Путин, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.