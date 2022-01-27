Боррель призвал Россию выбрать "путь дипломатии", предложенный США

Об этом Боррель написал в Twitter 27 января.
"Приветствую письменный ответ госсекретаря [Энтони] Блинкена на российские предложения по безопасности", – отметил дипломат.
По мнению Борреля, "только путь дипломатии может дать Украине и населению Европы долговременное решение".
"Я призываю Россию выбрать этот путь. ЕС и США едины в этом подходе", – подчеркнул верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.
I welcome @secblinken’s written response to Russia’s security proposals.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 26, 2022
The diplomatic path offers the only lasting solution to the people of Ukraine and the people of Europe.
I urge Russia to take it. The EU and the U.S. are united in our approach.
Блинкен сообщил 26 января, что не может подробно говорить об ответе Вашингтона, но подчеркнул, что содержание документа соотносится с позицией США, о которой открыто говорили ранее. По его словам, в подготовке ответа России активно участвовал президент США Джо Байден.
"Мы будем поддерживать принцип открытых дверей в НАТО. Это обязательство, которое мы должны соблюдать. Нет никаких уступок, изменений в позиции США в этом документе. Нет изменений и не будет изменений", – подчеркнул госсекретарь.
В то же время Вашингтон не будет публиковать документ, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров, сказал Блинкен.
Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг 26 января заявил, что НАТО также передал свой ответ России. По его словам, есть три направления, по которым Альянс может сотрудничать с Россией. Они касаются отношений и контактов между Россией и НАТО, европейской безопасности, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, и контроля над вооружениями. "Во всех наших усилиях мы продолжаем тесно координировать свои действия с Украиной, а также с другими партнерами, включая Финляндию, Швецию, Грузию и, конечно же, Европейский союз", – заявил он. Также Столтенберг призвал РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы.
По словам спикера Госдепартамента США Неда Прайса, Соединенные Штаты уведомили Украину о том, каким будет их ответ на предложения России по так называемым гарантиям безопасности, а также учли позицию Киева.
"Мы не только проинформировали их [Украину] и ознакомили их с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчет", – отметил дипломат.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что ответ США России по "гарантиям безопасности" в части Украины не вызывает возражений.
В МИД РФ заявили, что по главному вопросу для России в этом документе позитивной реакции нет. Решение о дальнейших шагах РФ будет принимать президент Владимир Путин, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
7 декабря 2021 года Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).
Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.
12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.
Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.
Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО".
В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, председательствующей в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.
По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.