Столтенберг назвал три направления, по которым НАТО может взаимодействовать с Россией

Столтенберг: Мы продолжаем тесно координировать свои действия с Украиной, а также с другими партнерами Фото: EPA

"НАТО твердо верит в то, что напряженность и разногласия должны разрешаться посредством диалога и дипломатии. Не с помощью силы или угрозы силой. Сегодня НАТО передал России наши письменные предложения. Мы делали это параллельно с Соединенными Штатами. Позвольте мне выделить три основные области, в которых мы видим возможности для прогресса", – заявил генсек.

Первое направление, по его словам, касается отношений между Россией и НАТО.

"Россия разорвала дипломатические отношения с НАТО, что затрудняет наш диалог. Поэтому нам следует восстановить наши соответствующие офисы в Москве и в Брюсселе. Мы также должны в полной мере использовать наши существующие каналы связи между военными для обеспечения прозрачности и снижения рисков, а также рассмотреть возможность создания гражданской горячей линии для использования в чрезвычайных ситуациях", – сказал он.

Второе направление касается европейской безопасности, включая ситуацию в Украине и вокруг нее.

"Мы готовы выслушать опасения России и вести реальный разговор о том, как поддерживать и укреплять основополагающие принципы европейской безопасности, под которыми мы все подписались, начиная с Хельсинкского заключительного акта. Это включает в себя право каждой нации выбирать свои собственные меры безопасности. России следует воздерживаться от применения силы принуждения, агрессивной риторики и злонамеренных действий, направленных против союзников и других стран. Россия также должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещены без согласия этих стран. Всем сторонам следует конструктивно подключиться к усилиям по урегулированию конфликтов, в том числе в нормандском формате", – сказал генеральный секретарь.

Третье направление касается "снижения рисков, прозрачности и контроля над вооружениями".

"История показала, что вовлеченность в эти вопросы может обеспечить реальную безопасность для всех. Поэтому нам нужны практические меры, которые приведут к реальным переменам. В качестве первого шага мы предлагаем провести взаимные брифинги по учениям и ядерной политике в Совете Россия – НАТО", – заявил он.

Генсек также акцентировал внимание на необходимости модернизировать Венский документ о военной транспарентности и работать над снижением космических и киберугроз.

"Мы должны проконсультироваться о способах предотвращения инцидентов в воздухе и на море и подтвердить полное соблюдение международных обязательств по химическому и биологическому оружию. Наконец, нам нужно серьезно поговорить о контроле над вооружениями. Включая ядерное оружие и ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности", – сказал Столтенберг.

Он заявил, что эти три направления "представляют повестку дня для содержательного диалога", и пригласил страны НАТО и Россию на серию встреч "для более подробного рассмотрения всех этих вопросов" в рамках Совета Россия – НАТО.

"Союзники готовы встретиться как можно скорее. Во всех наших усилиях мы продолжаем тесно координировать свои действия с Украиной, а также с другими партнерами, включая Финляндию, Швецию, Грузию и, конечно же, Европейский союз", – заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО – оборонительный союз, который не стремится к конфронтации.

"Но мы не можем и не пойдем на компромисс в отношении принципов, на которых зиждется безопасность нашего Североатлантического альянса и безопасность в Европе и Северной Америке. Мы по-прежнему полностью привержены нашему учредительному договору и нашему обязательству по коллективной обороне, закрепленному в статье 5. Мы примем все необходимые меры для защиты всех союзников", – сказал генсек.