Байден активно участвовал в подготовке ответа России по "гарантиям безопасности" – Блинкен

"Он очень активно участвовал в составлении этого документа. Мы обсудили с ним этот документ неоднократно за последнюю неделю. В работе учли комментарии и идеи, высказанные нашими союзниками и партнерами", – отметил Блинкен.

Он добавил, что союзники США по НАТО тоже участвовали в подготовке документа.

"Мы учли множество комментариев и замечаний, которые они высказали... Президент сам редактировал некоторые вещи и благословил окончательный документ", – подчеркнул госсекретарь.

Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января привез в министерство иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по "гарантиям безопасности". Документы не опубликованы.

Блинкен сегодня вечером заявил, что не может подробно говорить об ответе Вашингтона, но подчеркнул, что содержание документа соотносится с позицией США, о которой открыто говорили ранее.

"Мы будем поддерживать принцип открытых дверей в НАТО. Это обязательство, которое мы должны соблюдать. Нет никаких уступок, изменений в позиции США в этом документе. Нет изменений и не будет изменений", – подчеркнул госсекретарь.

Вашингтон не будет публиковать документ, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров.