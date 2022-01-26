Столтенберг: Россия должна вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы

"России нужно вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещены без согласия этих стран", – заявил он.

Также генсек призвал стороны конструктивно взаимодействовать для разрешения ситуации, в том числе в рамках нормандского переговорного формата по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина, Франция, Германия, Россия).