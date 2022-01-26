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Столтенберг: Россия должна вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы

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Столтенберг призвал к взаимодействию в рамках нормандского формата
Столтенберг призвал к взаимодействию в рамках нормандского формата
Фото: EPA

Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они находятся без согласия этих стран. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 26 января, трансляция велась на сайте Альянса.

"России нужно вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещены без согласия этих стран", – заявил он.

Также генсек призвал стороны конструктивно взаимодействовать для разрешения ситуации, в том числе в рамках нормандского переговорного формата по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина, Франция, Германия, Россия).

Контекст:

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, НАТО, Грузия, Молдова, Приднестровье, Абхазия, Йенс Столтенберг, российская агрессия, война в Украине
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