США обсуждают с союзниками переброску 3 тыс. военных в Болгарию, Румынию и Венгрию – СМИ

Предполагается, что войска могут быть отправлены в Болгарию, Румынию и Венгрию – по 1 тыс. военнослужащих в каждую из этих стран. По данным источника CNN, США и Великобритания рассматривают возможность нового развертывания военных сил в Восточной Европе перед вероятным вторжением РФ, однако не все 30 членов НАТО готовы к этому.

К примеру, Германия отказалась продавать новое оружие Украине, в связи с чем США ведут переговоры об отправке дополнительных сил на двусторонней основе в виде "коалиции желающих".

При этом президент США Джо Байден не намерен направлять американские войска в Украину. Об этом 25 января сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.