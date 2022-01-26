Посольство США рекомендовало американцам уехать из Украины из-за угрозы вторжения РФ

"Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы российских военных действий и может ухудшиться без предупреждения. Посольство США настоятельно рекомендует гражданам США, находящимся в Украине, рассмотреть возможность отъезда немедленно, используя коммерческий или другой частный транспорт", – говорится в оповещении, которое опубликовано на сайте посольства.

Всех американцев, которые находятся на территории Украины, просят заполнить специальную форму, обнародованную на сайте диппредставительства, особенно это важно для тех, кто не намерен уезжать, отметили дипломаты.

Посольство продолжит работать, добавили авторы релиза. Ранее Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США. По словам временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, большинство американских дипломатов не покинули Украину на фоне угрозы вторжения РФ.