Квин: Посольство США продолжает работу. Мы не намерены сокращать количество сотрудников в Украине

"Уехало не так много дипломатов. Некоторые члены их семей уезжают. Но большинство все же остается в Украине. Посольство продолжает работу. Мы не намерены вообще сокращать количество наших сотрудников в Украине", – заявила Квин.
Она добавила, что для США важно, чтобы посольство продолжало работать и было открытым. Квин не назвала количество уехавших дипломатов и членов их семей.
"Они только начали уезжать. Не могу назвать вам прямо сейчас их количество", – сказала временная поверенная.
В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.
При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.
24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.