Квин: Посольство США продолжает работу. Мы не намерены сокращать количество сотрудников в Украине

В посольстве США заверили, что из Киева уехало "не так много дипломатов" Фото: ЕРА

"Уехало не так много дипломатов. Некоторые члены их семей уезжают. Но большинство все же остается в Украине. Посольство продолжает работу. Мы не намерены вообще сокращать количество наших сотрудников в Украине", – заявила Квин.

Она добавила, что для США важно, чтобы посольство продолжало работать и было открытым. Квин не назвала количество уехавших дипломатов и членов их семей.

"Они только начали уезжать. Не могу назвать вам прямо сейчас их количество", – сказала временная поверенная.