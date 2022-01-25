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Канада на фоне опасений возможного вторжения РФ вывезет из Украины семьи дипломатов

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Ранее МИД Канады рекомендовал гражданам страны отказаться от поездок в Украину
Ранее МИД Канады рекомендовал гражданам страны отказаться от поездок в Украину
Фото: depositphotos.com

Министерство внутренних дел Канады сообщило 25 января о решении правительства страны временно отозвать детей сотрудников посольства Канады в Украине и членов семей, сопровождающих их. Заявление канадского МВД опубликовано на сайте правительства Канады.

"Безопасность канадцев, персонала и их семей в наших представительствах за границей является нашим главным приоритетом. В связи с продолжающимся наращиванием российской военной мощи и дестабилизирующей ситуацией в Украине и вокруг нее мы решили временно отозвать детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семьи", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что сотрудники МВД Канады и посольства Канады в Киеве продолжают внимательно следить за ситуацией.

Ранее МИД Канады предложил гражданам страны покинуть Украину на фоне угрозы вторжения Российской Федерации.

Контекст:

24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.

Также решила отозвать своих дипломатов Великобритания. По данным Bild, такую возможность рассматривает и Германия.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.

Вместе с тем в Евросоюзе пока не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ. В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января, по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

По состоянию на вечер 24 января только четыре государства (США, Великобритания, Австралия и Германия) сообщили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

Теги: Россия, Украина, МИД, Канада, посольство, агрессия, эвакуация, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война в Украине, дипломаты
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