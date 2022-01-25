Канада на фоне опасений возможного вторжения РФ вывезет из Украины семьи дипломатов

"Безопасность канадцев, персонала и их семей в наших представительствах за границей является нашим главным приоритетом. В связи с продолжающимся наращиванием российской военной мощи и дестабилизирующей ситуацией в Украине и вокруг нее мы решили временно отозвать детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семьи", – говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что сотрудники МВД Канады и посольства Канады в Киеве продолжают внимательно следить за ситуацией.
Ранее МИД Канады предложил гражданам страны покинуть Украину на фоне угрозы вторжения Российской Федерации.
24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.
Также решила отозвать своих дипломатов Великобритания. По данным Bild, такую возможность рассматривает и Германия.
The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.
24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.
Вместе с тем в Евросоюзе пока не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.
Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ. В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января, по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.
По состоянию на вечер 24 января только четыре государства (США, Великобритания, Австралия и Германия) сообщили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.