Канада на фоне опасений возможного вторжения РФ вывезет из Украины семьи дипломатов

"Безопасность канадцев, персонала и их семей в наших представительствах за границей является нашим главным приоритетом. В связи с продолжающимся наращиванием российской военной мощи и дестабилизирующей ситуацией в Украине и вокруг нее мы решили временно отозвать детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семьи", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что сотрудники МВД Канады и посольства Канады в Киеве продолжают внимательно следить за ситуацией.

Ранее МИД Канады предложил гражданам страны покинуть Украину на фоне угрозы вторжения Российской Федерации.