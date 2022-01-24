Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов

Страны НАТО направили в Черное море военные корабли (на фото – испанский фрегат Blas de Lezo, который 22 января вышел из порта в Ферроле в направлении Болгарии) Фото: ЕРА

Помощь беспрецедентных объемов

Спутниковые снимки, сделанные Maxar Technologies во второй декаде января, показывают, что Россия держит вблизи украинской границы порядка 100 тыс. военнослужащих, сообщает Reuters.

Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUl pic.twitter.com/vU07gap7lh — Reuters (@Reuters) January 20, 2022

По мнению Белого дома на 18 января, Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. Когда переговоры Запада с Россией о безопасности провалились (Москву поставили перед выбором: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия), заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес после переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым объявил о начале поставок Украине легкого противотанкового оружия. По его словам, такие действия Лондона являются ответом на "все более угрожающее поведение РФ". Уоллес не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что "оно не является стратегическим" и "не представляет угрозы для России". В Кремле заявления Великобритании о намерении поставить оружие Украине назвали "чрезвычайно опасными".

По данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Великобритания передала Украине новейшее вооружение – один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты 150 мм. Это идеальное оружие для боя в городе и поражения любых типов российских танков, написал журналист.

Поставки проводились два дня подряд, 18 и 19 января в Украину прибыло шесть самолетов, которые доставили, вероятно, более чем 1 тыс. NLAW – это самая мощной поддержка летальным оружием, которое когда-либо получала Украина, написал в Facebook глава общественно-политической редакции LIGA.net Петр Шуклинов 19 января.

22 января в Украину начали прибывать самолеты с американской военной помощью из пакета общую сумму $200 млн, который был в декабре утвержден президентом США Джо Байденом. За два дня в Киев доставили более 170 тонн оружия и боеприпасов. И это не конец, подчеркнул Резников.

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end * *

P.S. the cargo arrived under dependable protection * @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2022

Объемы военной помощи, которую Украина сейчас получает от других государств, беспрецедентны, заявляли в Министерстве обороны Украины 20 января, реагируя на неофициальную информацию о предоставлении Украине вооружения рядом государств. Там подчеркнули, что будут давать информацию об этом только в координации с партнерами.

По информации The New York Times, президент США Джо Байден рассматривает возможность перебросить в страны Балтии и Восточной Европы американских военных и корабли. Издание пишет, что топ-чиновники Пентагона 22 января предложили главе Белого дома направить в этот регион от 1 до 5 тыс. военнослужащих с возможностью увеличение контингента в 10 раз, если ситуация ухудшится.

Решение по этому вопросу Байден примет в течение недели, рассказали собеседники газеты.

Как отмечает The New York Times, администрация президента США, боясь спровоцировать Россию, "много лет ходила на цыпочках вокруг вопроса о том, какую военную поддержку оказывать Украине", но недавно чиновники администрации Байдена предупредили, что Соединенные Штаты могут направить свои силы в поддержку Украины в случае, если "[президент РФ Владимир] Путин решится на вторжение".

Что говорят в Вашингтоне и Лондоне о российской агрессии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон называет катастрофой для всего мира возможное вторжение России. По мнению главы МИД страны Лиз Трасс, "Кремль не усвоил уроки истории".

"Они заявляют, что хотят стабильности, в то время как работают над тем, чтобы запугать и дестабилизировать других. Мы знаем, что лежит на этом пути и к каким ужасным потерям и человеческим страданиям это приводит. Именно поэтому мы призываем президента Путина воздержаться и отступить от Украины, пока он не совершил масштабную стратегическую ошибку. Украина – гордая страна с многовековой историей. Они и раньше знали захватнические набеги – от монголов до татар. Они пережили организованный государством [CССР] голод. Их стойкость очень велика. Если придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну", – сказала глава британского МИД 21 января во время поездки в Австралию.

"Кремль не засвоїв уроків історії", - міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс pic.twitter.com/GlRrrcTvIE — Голоc Амepики (@chastime) January 22, 2022

Российская агрессия – это угроза всему миру, заявляет госсекретарь США Энтони Блинкен. Байден подчеркивает: вторжение будет встречено "суровым и скоординированным ответом", который подробно обсуждался с союзниками США и был четко изложен Путину.

"Если любые российские подразделения пересекут украинскую границу – это вторжение", – сказал он 20 января. Такое вторжение обернется катастрофой для России, подчеркивал он.

Именно США и Великобритания первыми начали эвакуацию своих дипломатов из Украины из-за угрозы российской агрессии.

17 января канадский телеканал Global News, ссылаясь на источники сообщил, что Канада направила в Украину группу спецназа. По данным телеканала, переброска военных – "часть попытки стран НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству". Также среди задач группы предположительно есть разработка планов эвакуации из Украины канадского дипломатического персонала "в случае полномасштабного вторжения".

21 января правительство Канады предложило предоставить Украине кредит – $120 млн для поддержки экономики и реформ.

"Канада поддерживает суверенитет, безопасность и территориальную целостность Украины непоколебимо и безоговорочно. Вот почему, когда они сталкиваются с необоснованной российской агрессией, мы предоставляем кредит, который поможет поддержать их экономическую устойчивость и реформы управления", – написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter.

Евросоюз и НАТО

Из-за растущего военного давления России на Украину страны Балтии предоставят Киеву дополнительную оборонную помощь – Литва и Латвия поставят Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а Эстония – противотанковые ракетные комплексы Javelin. Латвия также отправит индивидуальное снаряжение и сухпайки. Поставки оружия американского производства стали возможны после получения одобрения со стороны США.

Ряд стран НАТО усиливает свое военное присутствие в восточной части Альянса. Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается направить в Литву четыре истребителя F-16. Испания отправляет в Черное и Средиземное моря корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО. Кроме того, Мадрид рассматривает возможность отправки в Болгарию истребителей, аналогичное решение уже приняли в Нидерландах.

Франция выразила готовность направить в Румынию войска под командованием НАТО.

Европейский союз предоставит Украине новый макрофинансовый пакет в размере €1,2 млрд, сообщила 24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС поддерживает Украину. Мы тверды в своей решимости. Я объявляю о новом пакете финансовой помощи, состоящем из экстренных кредитов и грантов, для поддержки Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – заявила она, говоря о поддержке Евросоюзом Украины в контексте ситуации, вызванной российской агрессией.

The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve.



I am announcing a new financial assistance package, made of emergency loans and grants, to support Ukraine in the medium and long-term. https://t.co/0PfKt4wtKP — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022

Франция и Германия

Президент Франции Эммануэль Макрон не делает таких жестких заявлений, как глава Белого дома, госсекретарь США или британский премьер-министр. В ходе одного из последних своих публичных выступлений – 19 января в Европарламенте – Макрон заявил, что Европейский союз должен вести "откровенный диалог" с Россией и искать политическое решение напряженности вокруг Украины в рамках нормандского формата переговоров, сообщает Euractiv.

По мнению политика, которого в апреле ожидают президентские выборы, Европе необходимо создать собственную "систему коллективной безопасности" и перевооружиться. Он выступил за "откровенные и требовательные" переговоры с Россией.

Через два дня глава российского МИД Сергей Лавров назвал Макрона "наиболее последовательным приверженцем способности Евросоюза быть более значительным международным игроком".

"Я не знаю, чтобы президент Макрон призвал что-либо сделать против России", – сказал тот на пресс-конференции, которую транслировало агентство ТАСС.

Зеленский последний раз встречался с Макроном и Шольцем 15 декабря 2021 года, они говорили о российской агрессии и урегулировании конфликта на Донбассе. Фото: president.gov.ua

Германия с начала войны предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия, и как известно, в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок. Кроме того, как пишет The Wall Street Journal, сейчас Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения.

Также на прошлой неделе сразу два высших должностных лица в Германии сделали заявления, которые стали поводом для критики МИД Украины. 21 января командующий военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что "Крымский полуостров потерян и он никогда не вернется", а президент РФ на самом деле хочет уважения, которого, "возможно, заслуживает".

22 января глава правительства Баварии и председатель партии Христианско-социальный союз Маркус Зедер заявил о малоэффективности санкций против России и выразил мнение, что вступление Украины в НАТО "еще долго не будет на повестке дня". Также он сказал что Россия – "сложный партнер, но не враг Европы", поэтому с Москвой надо поддерживать связь.

Если вице-адмирал признал ошибку и ушел в отставку, то Зедер – нет. Кроме того, по данным СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц, сославшись на занятость, отказался от переговоров с Байденом, темой которых должна была стать ситуация вокруг Украины.

В результате последних событий политика, проводимая Берлином в отношении российской угрозы, стала поводом для иронических шуток в сети о сроке действия пакта Молотова-Риббентропа.

Треба якось німців сповістити, що пакт Молотова-Рібентропа вже не дійсний, не треба його дотримуватись — площа Джона Лєнона (@IzumLLllah) January 18, 2022

Редактор газеты FAZ Николас Буссе в своей колонке пишет, что заявления Зедера показывают, "насколько глубокой сейчас стала тенденция к умиротворению" России, а информация о блокировании поставок оружия подпитывает недоверие других европейских стран к Берлину (британские самолеты, которые доставляли оружие Украине, избегали воздушного пространства Германии).

A second RAF C-17 is heading towards Ukraine this evening, both deliberately avoided German airspace. I wonder if Germany is refusing flights with weapons for Ukraine access to their airspace. pic.twitter.com/7Y1rBqjmO4 — Kyle Glen (@KyleJGlen) January 17, 2022

Украинское издание "Европейская правда" сегодня опубликовала редакционную статью, которая посвящена Германии.

"Позорная история с вице-адмиралом стала не причиной, а только поводом, дополнившим новости последних дней и недель, поступавших из Германии и о Германии. [...] Если коротко, Германия все больше становится пособником агрессора в восприятии украинцев. Для Берлина это звучит грубо, но это правда. И это – настоящая катастрофа, последствия которой будут все более глубокими", – подчеркивается в статье.

Журналисты объясняют, что Германия, хотя и сделала многое для продвижения реформ в Украине, введения санкций против РФ в 2014 году, для украинского общества воспринимается как страна, которая построила "Северный поток – 2", блокирует членство Украины в НАТО и поставки ей оружия, необходимого для защиты от агрессора.

Действия украинской власти и политиков

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса.

Он призвал украинцев не паниковать, но на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

В течение последнего времени ряд политиков, в частности бывший глава Верховной Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков и премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк призывали Зеленского пообщаться с парламентариями о сложившейся ситуации. Разумков предлагал президенту созвать закрытое заседание Рады, а Яценюк говорил о необходимости внеочередного заседания парламента. Часть политиков возмущалась продолжительными каникулами Рады (нардепы не собирались на заседания с 17 декабря).

Пятый президент Украины и нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко 22 января говорил, что патриотические силы должны объединиться перед лицом российской угрозы.

Он призывал не повторять ошибок прошлого и тоже предлагал провести закрытое заседание по вопросам безопасности с участием Зеленского, но идею на согласительном совете Рады 24 января не поддержали – парламентарии 28 января в ходя часа вопросов к правительству заслушают отчеты Резникова, министра здравоохранения Виктора Ляшко и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Верховная Рада, по мнению ее председателя Руслана Стефанчука, готова к любому развитию событий в случае вторжения РФ.

Президент 24 января решил созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны. На нем рассмотрели вопросы, касающиеся защиты страны от внешних и внутренних угроз. После заседания секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что ситуация контролируемая.

"Очень много парамилитарной беллетристики появляется в СМИ, – заявил он и призвал представителей меди "немножечко сбавить существующий накал".

"Ситуация, которая сложилась, является для нас вполне понятной. Нет на сегодняшний день поводов, чтобы мы с вами паниковали. Я очень просил бы, чтобы все были спокойны", – отметил Данилов.